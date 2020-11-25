هاني شاكر يطرح أغنية "يابخته" مع أحمد سعد عبر "يويتوب"

القاهرة - محمد ابراهيم - طرح المطرب أحمد سعد، أحدث أغنية بعنوان "يا بخته" برفقة أمير الغناء العربي الفنان هاني شاكر، وذلك عبر قناته الرسمية بموقع تبادل الفيديوهات الشهير "يويتوب".

يذكر أن أغنية "يا بخته" من كلمات الشاعر أحمد إبراهيم، ألحان أحمد سعد، توزيع محمود صبري، مهندس صوت أحمد جوده، إدارة أعمال تامر عبد المنعم.

كلمات الأغنية

"يا بخته اللي إحنا من بخته نحبه وقلبنا ياخده نشيله حتى فوق الراس وياخد عمرنا براحته

يا بخته اللي إحنا من بخته نحبه وقلبنا ياخده لكن يا خساره عالخاينين كفايه خيانه بوخته

إحنا اللي يبيعنا مايلزمناش هو اللي هيخسر ليالينا، وحيخسر برضه أمان وحنان مش ممكن يتشاف بعدينا

بنكون وش السعد عليهم وعملنا أكتر ماللي علينا، ده اللي يقدرنا يشوف خيرنا وعينينا ياخدها اللي شارينا

ويا بخته اللي إحنا من بخته نحبه وقلبنا ياخده نشيله حتى فوق الراس وياخد عمرنا براحته

ويا حظه اللي إحنا من حظه عينينا ياخدها ونعزه، حبيبنا طالما قدرنا يخش القلب ويهزه

ماقدرناش مايلزمناش طالما شيطانه بيوزه، ويا حظه اللي إحنا من حظه عينينا ياخدها ونعزه".

في سياق متصل، قام الفنان هاني شاكر بنشر البوستر الدعائي لـ أغنية "يا بخته" التي ظهر فيه برفقة الفنان أحمد سعد، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وعلق على البوستر قائلاَ:" يا بخته اللي احنا من بخته نحبه وقلبنا ياخده، استنوا اغنيتي الجديدة #يابخته مع الفنان #احمد_سعد النهاردة الساعة 5 مساءا بتوقيت مصر على يوتيو، كلمات احمد ابراهيم، الحان احمد سعد، توزيع محمود صبرى، مهندس صوت احمد جوده".