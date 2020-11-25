تريند الفن| إصابة تامر فرج بفيروس كورونا.. وأحمد سعد وهاني شاكر يطرحان كليب يا بخته

نشر "دوت الخليج" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار المهمة فى قسم الفن، نستعرض أهم ما جاء فيها.

أعلن الفنان تامر فرج عن وجود احتمال لإصابته بفيروس كورونا، خاصة بعد ظهور الأعراض عليه حيث أكد أنه لن يجري مسحة للتأكد.

كتب تامر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي " فيس بوك " "طب يا جماعة أنا تقريبا كده لقطت الفيروس ومش هعمل مسحة عشان مش عاوز اتأكد.. أنا هعزل نفسى وأخد بروتوكول العلاج.. اللى خالطنى في التلات سنين اللى فاتوا يتطمن على نفسه، وخصوصا لوجى ونانا اللى كانوا مع القبطان ماجد الألفي.. ادعولي يا جماعة إن شاء الله خير".

تامر فرج يعرض له حاليا الجزء الثاني من مسلسل "الآنسة فرح"، الذي يشارك في بطولته رانيا يوسف، وأسماء أبو اليزيد، وأحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبد الرسول وهبة عبد العزيز، سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج أحمد الجندي ووائل فرج.

تجتمع النجمة منة شلبي لأول مرة مع النجم الشاب أحمد مالك والفنانة الشابة هدى المفتي في الحلقة الخامسة من مسلسل نمرة اتنين والتي تحمل عنوان "أول إمبارح" حصريًا على شاهد VIP يوم الخميس المقبل 26 نوفمبر.

وتدور أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل "نمرة اتنين"، حول شاب وفتاة يتقابلان لأول مرة ويجدان أنفسهما محبوسان في غرفة ما يؤدي إلى تطور العلاقة بينهما. الحلقة من إخراج محمد شاكر خضير وتأليف مريم نعوم وبطولة منة شلبي، أحمد مالك وهدى المفتي.

نمرة اتنين دراما اجتماعية تتناول كل حلقة منها قصة مستقلة ومنفصلة عن الأخرى حول العلاقات ومفهوم الرومانسية في المجتمع الحديث، متخذة من فكرة الحب الثاني محورًا للأحداث. ولكل حلقة مخرج وكاتب وأبطال مختلفين.

المسلسل فكرة آدم عبد الغفار، وأخرج حلقاته كل من آدم عبد الغفار، طارق العريان، تامر محسن، يسري نصر الله، هاني خليفة، هادي الباجوري، محمد شاكر، أنس باطهف، ومن تأليف آدم عبد الغفار، مريم نعوم، وائل حمدي، سماء عبد الخالق وسارة طيبة، ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم والنجمات من بينهم شيرين رضا، منة شلبي، أحمد مالك، صبا مبارك، ماجد الكدواني، إياد نصار، نيللي كريم ومنى زكي؛ ومن إنتاج شاهد.

وجهت الفنانة ريهام عبدالغفور رسالة مؤثرة إلى الفنانة حنان مطاوع من خلال منشورها عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقالت ريهام عبد الغفور من خلال منشورها :"ثقتي في إنسانية وضمير حنان مطاوع، تكاد تكون أكبر من ثقتي في إنسانيتي وضميري أنا شخصيًا"

وتربط علاقة صداقة قوية بين النجمتين حنان مطاوع نجلة الفنان الكبير كرم مطاوع وسهير المرشدي، وريهام عبدالغفور، نجلة الفنان الكبير أشرف عبدالغفور، وتحرص كلاهما على دعم بعضهن البعض، خلال لقاءاتهما التليفزيونية والصحفية

طرح الفنان أحمد سعد فيديو كليب "يا بخته" مع النجم الكبير هاني شاكر، اليوم، عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب" مساء اليوم الأربعاء.

ونشر احمد سعد مقطع من الأغنية عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، معلقا عليه :" و يا #بخته اللي احنا من بخته ، نحبه وقلبنا ياخده ❤ دلوقتي على قناتي الرسمية على يوتيوب لينك موجود فى Bio".

وفي خطوة مفاجئة حذف المطرب أحمد سعد صور خطيبته علياء بسيوني من حسابه على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، كما قام بإلغاء متابعتها أيضا.

وأظهرت تلك الخطوة امكانية حدوث انفصال سريع بين الخطيبين، وذلك بعد 4 شهور من الارتباط الرسمي.

ولم يقتنع كثيرون بتبرير أحمد سعد في تصريحات صحفية بأن حذف الصور يرجع لرغبته في إبعاد خطيبته عن السوشيال ميديا، ومنع تداول صورها على مواقع التواصل الاجتماعي.