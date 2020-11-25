مخرج «قابل للكسر» يكشف تفاصيل فيلمه الجديد عن الراحل شادي عبدالسلام

كشف المخرج أحمد رشوان عن تحضيره لفيلم جديد عن المخرج الراحل شادي عبد السلام.

وقال في تصريحات لـ "دوت الخليج:" اصور فيلم عن المخرج الراحل شادي عبد السلام، صورت جزء منه، وسأكمله خلال الأيام القادمة.

وتابع: "أتحدث من خلال العمل عن مراحل مختلفة من حياة "شادي"، واستعنت بتلامذته المباشرين منهم انسي ابو سيف ومحمود مبروك، وعدد كبير من السينمائيين، وأكد أن شادي فكرة لا تنتهي، ومازال حتى الان يكرم اسمه في العديد من المهرجانات، حتى ان النسخة المرممة من فيلم "المومياء" عرضت في أحد السنوات بمهرجان كان السينمائي، وهذا يؤكد أنه موجود بيننا دائما.

وكان أحمد رشوان مخرج فيلم قابل للكسر، كشف عن سبب غيابه 12 عامًا عن الساحة الفنية، وكان آخر أعماله يحمل اسم "بصرة".

وقال في تصريحات لـ دوت الخليج: "بين بصرة وقابل للكسر 12 عامًا، وهذا التعطيل كان بسبب ظروف مالية، وكان في المنتصف ٥ مشاريع، ولكن لم اجد الجهة الإنتاجية التي تخرجهما الي النور، فقدمت مجموعة من الأفلام التسجيلية، فميزانيتها أقل وسهلة في تنفيذها.

كشف المخرج أحمد رشوان الصعوبات التي قابلته من أجل خروج فيلم قابل للكسر إلى النور.

وقال في تصريحات ل"دوت الخليج": لم يكن سهلا أن أكون مخرجا ومنتجا للعمل، إلي جانب أننا صورنا في الشارع، فلم يكن أيضا الأمر سهلا في الحصول على التصاريح المطلوبة.

وتابع: ولكن هناك جانبا إيجابيا، أن عددا من الأصدقاء ساعدونا في إيجاد لوكيشنات تصوير، وهناك عدد من الأصدقاء دعموا الفيلم وشاركوا بأجورهم سواء من الأبطال أو العاملين أمام الكاميرات لكى نتخطى عقبة الإنتاج.

وأضاف: أغلب المشاركين في التمثيل كانوا شبابا تعرفت عليهم من ورشة تمثيل واعرف مستواهم الفني جيدا.

قصة الفيلم حول امرأة تدعى نانسي تستعد للهجرة بعد عدة أيام لتلحق بأسرتها في كندا، وخلال تلك الأيام تمر بكثير من الأحداث، وتستعرض علاقتها بعدد من الشخصيات قبل سفرها، منهم صديقتها، والشاب الذي تحبه وعدد من المواقف.

"قابل للكسر" تأليف وإخراج أحمد رشوان، بطولة حنان مطاوع، رانيا شاهين، فاطمة عادل، عمرو جمال، خالد خطاب، ويشارك به عدد من ضيوف الشرف وهم حنان يوسف، عاصم نجاتي، محمد رضوان، وجيه عجمي، محمد عبدالفتاح، هالة عمر، أحمد فتحي.

وكانت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد الأمير أباظة قررت اختيار الفيلم المصري "قابل للكسر" ليعرض في مسابقة الأفلام الطويلة لدول البحر المتوسط خلال فعاليات الدورة الـ 36.

وكان من المقرر عرض الفيلم في الدورة التاسعة لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في شهر مارس الماضى، لكنه لم يعرض في المسابقة الرسمية، بعد توقف العروض الجماهيرية بسبب تفشي فيروس كورونا في هذا الوقت.