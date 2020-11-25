إلهام شاهين: مشواري الفني مليء بالنجاحات والإخفاقات

كشفت الفنانة الهام شاهين أن مشوارها الفنى مليئ بالاعمال الجيدة واخرى التى لم تحقق نجاجا كبيرا وهو امر طبيعى واعتبر مشوارى الفنى يشب الرسم البيانى.

وقالت الهام شاهين فى تصريح لـ "دوت الخليج " : لا يمكن أن أقول هناك مرحلة بعينها شهدت نجوميتى الحقيقية، فهو مشوار فنى كامل به نجاحات واخفاقات يشبه الى حد كبير الرسم البيانى، ففى كل مرحلة ممرت بها استمتعت بها أيضا ولدى ذكريات وكواليس عديدة سواء فى مرحلة الانتشار أو البدايات، والتى ساهمت فى تواجدى بقوة على الساحة.

وأضافت الهام : "وكان بها نوع من التخبط أحيانا، وهو أمر طبيعى يمر به المبدع فى مسيرته الفنية، وهناك مرحلة الذرة التى شهدت وفرة فى الأعمال التى قدمتها، ولكن ليس شرطا أن تكون الأفضل فى مسيرتك، وهناك مرحلة النضج الفنى، والتى يصل فيها المبدع إلى نوعا من التشبع، ولا يقبل فيها الأعمال التى تشبه ما قدمه من قبل.

واشارت الهام الى أن الأمر الذى انتابنى خاصة أننى قدمت 100 فيلم، وكنت أظن أنه ليس هناك أعمال جديدة يمكن أن أقدمها، لكن ما حدث معى فى الفترة الأخيرة عند اختيارى فيلم "حظر تجول"، اكتشفت أن هناك أدوار جديدة يمكن أن أعيشها على الشاشة.