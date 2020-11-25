رضا المصري يحكي كواليس كتابته تتر مسلسل "ضربة معلم" لـ محمد رجب

القاهرة - محمد ابراهيم - أعرب الشاعر رضا المصري، عن سعادته بردود أفعال الجمهور حول كلمات أغنيته الجديدة تتر بداية مسلسل "ضربة معلم" للنجم محمد رجاب ومي سليم.

وقال "المصري" في تصريح خاص لـ " دوت الخليج الفني" بأنه سعيد بردود أفعال الجمهور حول الأغنية وانها نالت إعجابهم، قائلاَ:" حسيت نجاح الأغنية من ثاني يوم عرض المسلسل كنت في الشارع وسمعت محلات مشغلينها".

وأضاف "المصري" بأنه اعتمد في كتابتها على الكلمات البسيطة التي تؤدي إلى السياق الدرامي بالمسلسل، وأنه استوحي كلمات الأغنية من حياة العمال".

وحرص الشاعر رضا المصري على توجيه الشكر لـ الفنان محمد رجب بطل المسلسل قائلاَ:" احب اوجه الشكر للفنان محمد رجاب لإنه اتصل بي وشكرني على كلمات الأغنية وقال ان الكلمات متفصلة على المسلسل بالمللي".

ويواصل أبطال العمل التصوير بشكل يومى وبعدد ساعات مكثفة تصل إلى أكثر من 14 ساعة، وذلك للانتهاء من أكبر قدرمن الحلقات قبل بدء العرض مع الاستمرار فى التصوير بالتزامن مع عرض الحلقات.

مسلسل "ضربة معلم" تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى وبطولة محمد رجب، مى سليم، محمد نجاتى، رياض الخولى، رانيا فريد شوقى، هاجر أحمد، محمد عز، محسن منصور، سلوى عثمان، أنعام سالوسة، ياسمين البشبيشى، دعاء حكم دعاء رجب، محمد الصاوى وعدد آخر من الفنانين وتدرو أحداثه فى إطار شعبى.

ومسلسل "ضربة معلم" هو التعاون الثانى على التوالى بين الثلاثى محمد رجب وإسماعيل فاروق وأحمد عبد الفتاح وذلك بعد النجاح الذى حققه الثلاثي في مسلسل "الأخ الكبير"، والذي كان يشارك فى بطولته عبير صبرى، هبة مجدي، دينا فؤاد.

ويعرض المسلسل على شاشة قناة "سي بي سي" في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت كل من مصر ولبنان وفلسطين والأردن، بينما تبدأ في تمام الساعة التاسعة بتوقيت السعودية والكويت والعراق وقطر والبحرين، والمسلسل يعرض خمسة أيام في الأسبوع وذلك من السبت للأربعاء.

