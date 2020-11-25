فريق عمل مسلسل "سكن البنات" يحتفلون بعيد ميلاد شيما الحاج

القاهرة - محمد ابراهيم - احتفل فريق عمل مسلسل "سكن البنات" بعيد ميلاد شيما الحاج وذلك في كواليس عمل المسلسل وشاركت "الحاج" كولليس اليوم عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وقالت "الحاج" معبرة عن سعادتها "أطيب وأحن وأجدع الشخصيات أستاذة وفاء عامر دا غير إنها ملكة في التمثيل وبنتعلم منها كلنا".

وأضافت: مش هنكر إني فرحت من قلبي بس الي فرحني بحق إني كنت على يقين السنة الي فاتت في نفس اليوم ان السنه الي بعدها هتبقى بفضل الله وبعد صبر إني هكون في مكان انا بحب اكون فيه والحمد لله حصل وشكرا للكرو الجامد كل كرو مسلسل البنات من أصغرهم لأكبرهم عيد ميلادي من كواليس مسلسل سكن_البنات وفاء_عامر

شيماء_يونس".