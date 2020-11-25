في ذكرى ميلادها.. تعرف على آخر مكالمة بين أسمهان و فريد الأطرش قبل وفاتها

القاهرة - محمد ابراهيم - تحل اليوم ذكرى ميلاد المطربة الكبيرة أسمهان، صاحبة الصوت الملىء بالشجن والفرح في وقت واحد.

كانت آخر مكالمة تليفونية بين فريد الأطرش، وأسمهان قبل وفاتها بساعات حيث أجرت محادثة قصيرة قبل استئناف تصوير مشاهدها في فيلم "غرام وانتقام" حيث قالت له "فريد أنا مسافرة لمدة 48 ساعة بس وعايزاك تعمل بروفة مع الموسيقيين لغاية ما أرجع".

ترك رحيل أسمهان فراغا كبيرًا فى حياة فريد الأطرش حتى أن الحزن كان يكسو ملامحه عند ذكر اسمها في أى مناسبة.

في آخر حواراته التليفزيونية التي أجراها مع الإعلامية الكبيرة ليلى رستم، ردًا على سؤالها عما يتمناه فريد الأطرش قال: "إن تعود له صحته من جديد ليستطيع أن يكمل مشواره الفني وأن يجد موهبة تشبه شقيقته أسمهان التيي قال إنها لو مازالت على قيد الحياة كان قدم معها أروع الأغنيات والأعمال".

تعاون الثنائي أسمهان وفريد الأطرش، في عدة أغنيات منها أغنية "بدع الورد" و"يا حبيبي تعالى ألحقني" و"ليالي الأنس فى فيينا" و"الشمس غابت أنوارها" و"كان ليا أمل" و"نويت أداري آلامي".