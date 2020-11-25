درة تترك إحدى الجروبات بسبب تعرضها للإهانة

القاهرة - محمد ابراهيم - تركت الفنانة درة إحدى جروبات الفانز بسبب تعرضها للإهانة من جمهورها بسبب حكاية "لازم أعيش" من مسلسل "إلا أنا".

وكانت درة قد عبرت عن استيائها من الجمهور المتواجد في الجروب قائله: "شكرا على دعمكم ليا ولحكاية أول السطر وحبكم وكلامكم الجميل ولكن لما اننا لسة بنصور هضطر أخرج من الجروب علشان متأثرش بالآراء شكرا أتمنى تكونو حبيتو سلمى وأتمنى يعجبكم المسلسل"

وكتب أحد المنضمين للجروب قائلا: "يارب تكونوا كده ارتاحوا وهديتوا لما الفنانه دره

خرجت من الجرووب بسبب كميه الاهنات والتجريح

اللى شفتها منكم واصلا مش منتظرين لحد الحكايه ماتخلص

انا مش فاهمه بجد اللى مش عاجبه دره او مش عاجبو المسلسل مايتفرجش مايعلاقش ليه قله الزوق وحرقه الدم من غير ماتحسوا

كفايه بقا تجريح في الناس واهنات وشتايم حرام بجد".