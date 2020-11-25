بدأت مشروعي بـ بطيخة: حکایة بائع العصائر على دراجة هوائية

بوجه بشوش وابتسامة مبهجة يقف الشاب المصري مروان مصطفى بدراجته المُحملة بعشرات العصائر ليضيف السعادة والبهجة علي المارة بعصائرة الطازجة التي يبيعها على كوبري ستانلي بالإسكندرية.

مروان مصطفى، 27 عاما، تخرج من الكلية التكنولوجية بالإسكندرية، ويعمل موظف في إحدي الشركات ، اختار تنفيذ مشروع بالإمكانيات المتاحة لدية ،قافزًا فوق حواجز العادات والتقاليد، معارضا رفض عائلته، فلديه الكثير من الطموح يسعى إلى تحقيقها، فوقع اختياره على كوبري ستانلي ليكون هو البداية لانطلاق مشروع، "شقة بطيخ "on the bike".

يروي مروان قصته لـ صدي البلد قائلاً: "طول عمري بفكر في حاجة مختلفة ويكون عندي مشروع خاص بيا ، الفكرة بدأت بالصدفة لما شُفت صورة على الإنترنت للمشروع في دولة ماليزيا يقدمون الفواكه مقطعة، ويبيعون البطيخ في المحلات "بالشقة"، ومن هنا جاء الاسم " شقة بطيخ".. عجبنى شكل البطيخ، وقررت أنفذ الفكرة»، وازداد تعلقي بالفكرة لانها غير مكلفة واطلق علي العجلة اسم" ليالي " لأني بعتبرها شهدت معايا اجمل الليالي.

"ليالي" هي رفيقتي في كل شيء"، اتنقل بيها يوميا للعمل صباحًا، ودائما ما اشارك في المارثوان الذي يقام أسبوعيًا على كورنيش الإسكندرية، فقررت استخدامها في مشروعي، عليها صندوق المعدات والآيس بوكس، من منزله وحتى كوبري ستانلي.

اما عن ما يميز دراجة مروان عن غيرة قال : عندي عصير الحصان الاسود مش موجود عند حد وهو عبارة عن بلح باللبن ، عسل نحل ، سوداني ، قشطة ، موز ، و دايما بيطلبه الرياضيين لانة بيحتوي علي طاقة عالية جدا ، بالاضافة الي جميع انواع العصائر الطازجة بحد اقصي للمشروع ٢٠ جنيهاً

استكمل مروان : واجهت اعتراض من والدي على المشروع. لذلك العمل لأني موظف ولا يجوز الوقوف للبيع في الشارع، بحسب قوله، لكنه بعد أن رأى تشجيع الناس لي، وحب الزبائن لي الذي يدفعهم لتداول صور لي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك لتشجيعي علي الاستمرار ، بدأ في تقبل الفكرة و تشجيعي أيضا.

اختتمت مروان حديثة قائلا : بتمني ان العجلة بتاعتي تكون مشروع كبير له عدة فروع ، وأشجع شباب اكتر علي افتتاح مشاريع صغيرة في حدود إمكانياتهم .