آمال ماهر تحتفل باليوم الدولى للقضاء على العنف ضد المرأة

للقضاء على العنف ضد المرأة، الذي يوافق اليوم.

نشرت الفنانة آمال ماهر تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر احتفالا باليوم الدولى

وعلقت آمال : اليوم هو اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، اللي قادرة في خوفها تعلن احتجاجها".

وكانت نشرت الفنانة "آمال ماهر" مقطع فيديو قصير لمتابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت أمال ماهر فيه باطلالات صيفية مختلفة وسط جداريات مختلفة وأشجار جميلة في الهواء الطلق، وكانت إطلالاتها مليئة بالحيوية وشعرها مسترسل وشكلها مفعم بالحماس.

وعلقت آمال ماهر على الفيديو "Enjoy every moment in your life... مع ان والله الجو كان حر جدااا".

الجدير بالذكر أن آخر أعمالها الفنية أغنيتها الجديدة: "اللي قادرة"، وهي المقدمة الغنائية لمسلسل "ليه لأ" الذي انطلق عرضه أخيرًا على "شاهد VIP"، من كلمات نادر عبدالله والحان وتوزيع خالد عز.

فوجئ الجمهور بحذف أغنية "اللي قادرة" للفنانة آمال ماهر، من على القناة الرسمية الخاصة بها على موقع "يوتيوب" بعد تحقيقها ما يقرب من 8 ملايين مشاهدة، ومن الممكن أن يكون تم وقفها مؤقتًا لـ كي تحقق الأغنية مشاهدات بعد طرحها على القناة الخاصة بـ "شاهد" على "اليوتيوب". وتعد الفنانة امال ماهر القاسم المشترك في الاحتفالات بالمناسبات الوطنية المهمة والتي يحضرها كبار الشخصيات السياسية والرسمية بالدولة. تمتلك صوتًا استثنائيًا يؤدي جميع المقامات استحقت به لقب "ملكة الغناء. واكتشفها أستاذ الموسيقى محمد المليجي الذي انتبه لموهبتها الكبيرة بعد أن شاهدها في إحدى الحفلات الخاصة بالمدرسة ".

وكان أعرب تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، عن إعجابه بأغنية آمال ماهر بعنوان "انت وحدك".

وغرد تركي آل الشيخ، من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "هناك عمل رائع من كلماتي استمتعت فيه بصوتك الجميل وألحان الموسيقار رابح صقر اسمه انت وحدك.. هنالك عمل آخر من كلماتي وألحان رابح حبيس الأدراج أتمنى أن أسمعه بصوتك قريبًا في يوم من الأيام".