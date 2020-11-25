"فخورة إني كنت ضمن الكاست".. دانا حمدان تعلق على ترشيح فيلم "لما بنتولد" للأوسكار

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الفنانة دانا حمدان عن ترشيح فيلمها “لما بنتولد” لتمثيل مصر في جائزة “الأوسكار” لأفضل فيلم أجنبي في نسخته الـ93.

ونشرت دانا، عبر حسابها بموقع “انستحرام” إعلان المخرج تامر عزت ترشيح الفيلم لجائزة الأوسكار وعلقت قائلة: “النهاردة تأكد أهم خبر في حياتي، خبر عظيم تم اختيار فيلم “لما بنتولد” ليكون ترشيح مصر في مسابقة أوسكار أفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية”.

وأضافت : “الحمد لله الحمد لله بجد فخورة إني من ضمن كاست الفيلم دا وبهني المخرج تامر غزت والمنتج معتز عبد الوهاب وكل زملائي الممثلين لحظة مهمة لينا كلنا في وقت وسنة صعبة جدا أكاد أكون فقدت الأمل فيها بس الحمد لله ربنا جبر بخاطري بالخبر دا وإن شاء الله اللي جاي أحسن وأحلى”.