باسل خياط ينعى أسطورة كرة القدم مارادونا

القاهرة - محمد ابراهيم - نعى الفنان باسل خياط، وفاة أسطورة الكرة الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا، والذي وافته المنية بعد تعرضه لسكتة قلبية تنفسية، فى منزله، بعد فشل الأطباء فى انعاشه.

وعلق قائلا: وداعا مارادونا ... لست انا الوحيد من علق صورتك وراء باب الخزانة ولست انا الوحيد من أدخر مصروفه ليشتري لك صورا مميزة ولست انا الوحيد من استعار شخصيتك في لعبة الشارع وصرخ غوووووول ما_را_دو_نا حين يحرز هدفا ولو بالصدفة.

وأضاف: ولست أنا الوحيد من ردد (لم أسجل بيدي جملتك الشهيرة ولست أنا الوحيد من احتفظ بقميصك الارجنتيني حتى لو كان مشجعا لفريق آخر ولست أنا الوحيد من دافع عنك ولست انا الوحيد من عشق وانت في الأرجنتين حينما قالوا انك تزداد قصرا كل سنة الأرجنتين لاسمك ولست انا الوحيد من تشاجر مع زميله في المباراة وقال له (شو مفكر حالك.

واختتم: مارادونا) ولست انا الوحيد من یکی عند خسارتك ولست انا الوحيد من جلبت سعادة إلى

بيته في وحدته ولست انا الوحيد من ارتبط اسمك وصورتك ببيتي ومدرستي ورحلتي وعملي وشارعي ومواصلاتي ولست ولست ولست ...وداعا لانك كنت سببا وان لم تدري بما انا عليه الان.