بحضور أحمد مجدي.. جمعية الفيلم تعرض لا أحد هناك في سينما الهناجر السبت

تقيم جمعية الفيلم عرضًا لفيلم لا أحد هناك للمخرج أحمد مجدي، في سينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية يوم السبت 28 نوفمبر الساعة 6 ونصف مساءً، ويحضر العرض مخرجه والناقد عصام زكريا الذي يدير ندوة نقاشية بعد عرض الفيلم، وسوف يكون حضور الفيلم مجانًا والدخول بأسبقية الحضور.

وشهد لا أحد هناك عرضه العالمي الأول في الدورة الأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وبعد ذلك كانت المحطة الدولية الأولى للفيلم حيث شارك في الدورة الـ 17 من المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، كما عُرض في المهرجان الدولي للفيلم عبر الصحراء بالمغرب.

وتدور أحداث الفيلم في شوارع المدينة الخالية سوى من أشباحها؛ حيث يجد أحمد نفسه تائهًا بلا إيمان، ولكن الليلة يجب عليه مساعدة فتاة لا يعرفها لعمل عملية إجهاض؛ ولجلب المبلغ المطلوب يتورط مع مجموعة تقودهم فتاة أخرى تود كشف سر الزرافة المخبأة في حديقة الحيوان.

الفيلم تأليف وإخراج أحمد مجدي، ومن بطولة عمرو حسني، شذى محرم، هايدي قوسة، سلمى حسن، رشا مجدي، محمد البدوي وأسامة جاويش، وتشارك في إنتاجه جراج للإنتاج الفني، أوتاكو ديجيتال فيلم وفيج ليف ستوديوز، وحصل على منحة أفاق للدعم من الصندوق العربى للثقافة والفنون ومنحة صندوق دعم الأفلام سند من مهرجان أبوظبي السينمائي، وهو من توزيع MAD Solutions بكل أنحاء العالم.

وكان الفنان أحمد مجدي كشف تفاصيل فيلم "2 طلعت حرب" من خلال لقائه في برنامج "the insider arbia".

وقال أحمد مجدي من خلال اللقاء: "والله هو فيلم 2 طلعت حرب يعتبر خلص بس لسة مش عارف هينزل في مهرجانات الأول ولا هينزل في السينمات علي طول، هو الفيلم جريء وقوي وفي نفس الوقت بسيط.

تحدث الفنان أحمد مجدي عن كواليس الجزء الثاني من مسلسل "الآنسة فرح"، في العرض الذي أقيم أمس لصناع العمل بأحد المولات الشهيرة.

وكشف أحمد مجدي لكاميرا "دوت الخليج"، أسرار الجزء الثاني من المسلسل، وكيفية التعامل مع فيروس كورونا، وحكايته مع السجادة الحمراء لمهرجان القاهرة، وجديده الفني المقبل.

مسلسل "الآنسة فرح" الموسم الثاني، بطولة كل من رانيا يوسف، أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمد الكيلاني، عارفة عبد الرسول، وإخراج أحمد الجندى.

وتدور أحداث الجزء الثاني حول انفصال "شادى" الذي يجسد دوره الفنان أحمد مجدي، و"فرح" التي تلعب دورها الفنانة أسماء أبو اليزيد، بعد أن يعلما أن الطفل الذي أنجبته "فرح" ليس ابن شادي.

مسلسل الآنسة فرح مأخوذ من المسلسل الأمريكى "Jane the virgin" ومن المقرر عرضه فى 4 أجزاء وكل جزء يتكون من 22 حلقة.

الآنسة فرح بطولة رانيا يوسف، وأسماء أبواليزيد، ومحمد كيلانى، وهبة عبد العزيز، وهدى مجد، وعارفة عبد الرسول، وجيلان علاء، ومريم الخشت، ومحمد عمروسى، وإخراج أحمد الجندى، واستكمل المخرج وائل فرج إخراج الموسم.