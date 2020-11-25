بعد أحدث ظهور لها.. تعرف زيجات هدى رمزي

خطفت الفنانة المعتزلة هدى رمزى الأنظار فى حفل عيد ميلاد الفنانة بوسى والذى أقيم أمس وحضره عدد كبير من العائلة والأصدقاء المقربين الذين كانوا يرغبون فى الاحتفال بعيد ميلاد بوسى.

ويعد هذا أحدث ظهور للفنانة المعتزلة هدى رمزى والتى بدى عليها علامات التقدم فى العمر.

قرار اعتزال هدى رمزى بعد أن ارتدت الحجاب لفترة حيث كانت لا توافق العمل كممثلة به، ثم قررت خلعه ، وبالفعل فكرت فى العودة للتمثيل مجددًا إلا أنها ترى أن القرار فى غاية الصعوبة ، وتحتاج عودتها إلى عمل قوى.

وكانت الفنانة المعتزلة هدى حسن رمزي، احتفلت الثلاثاء 10 نوفمبر الجاري، بعيد ميلادها الـ62، إذ ولدت في 1958 لأسرة فنية، فوالدها المنتج والمخرج الراحل حسن رمزي، وشقيقها المنتج الراحل أيضًا محمد حسن رمزي.

بدأت هدى رمزي، عملها في الفن، وهي في السابعة عشر من عمرها حينما اشتركت في فيلم "الرداء الابيض من اخراج والدها بعد إلحاحها حتي بدأت تثبت موهبتها، وامتدت المسيرة حتى شاركت فى 29 عملًا بين السينما والتليفزيون.

تزوجت الفنانة المعتزلة هدي رمزي خمسة مرات ، تزوجت في بداية حياتها من ممثل اسمه "خالد" ولم يستمر زواجهما كثير ثم تزوجت للمرة الثانية من رجل الاعمال طه غانم ورزقا بابنهما محمد، ولكن انفصلا بسبب كثرة المشاكل.

وتزوجت هدى رمزي، من محامي يدعي سمير عيسي لفترة قصيرة بعدها تزوجت من رجل الأعمال مصطفى البليدي الذي انفصل عنها ثلاث مرات في عام واحد وانتهى بالطلاق وتزوجت للمرة الخامسة من شريف عبد المنعم لاعب النادي الاهلي وانفصل عنها.

واعتزلت هدى رمزي الفن عام 1993، وكان آخر أعمالها فيلم "الصديقان" مع الفنان سمير صبري، احمد عبد الوارث، احمد خميس، سيناريو وحوار: ماجدة خير الله . إخراج: حسن حافظ.