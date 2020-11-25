"كنت الوحيد اللي بشجع الأرجنتين".. محمد حماقي ينعى وفاة مارادونا بكلمات مؤثرة

القاهرة - محمد ابراهيم - نعى المطرب محمد حماقي وفاة لاعب الكرة الأرجنتيني مارادونا وذلك من خلال منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب "حماقي" قائلا: "أول مرة شُفته كانت في كاس العالم ٨٢، كنت طفل صغير لسه ببتدي أهتم بالكورة، وفعلًا حبيت الكورة بسببه.. وفي كاس العالم ٨٦ كانت عيلتي كلها بتشجع البرازيل، وأنا كنت الوحيد اللي بشجع الأرچنتين بسببه، وراهنتهم كلهم إن الأرچنتين هتاخد كاس العالم، قعدوا يضحكوا عليا، بس في الآخر أنا اللي كسبت، وثقتي فيه وفي فريقه كانت في محلها، وكسبوا البطولة.. مش قادر أوصف قد إيه أنا زعلان على رحيله، حاسس إني فقدت صديق ليا وداعًا مارادونا".

يذكر أن أسطورة كرة القدم مارادونا أصيب بنوبة قلبية في منزله بعد أسبوعين فقط من مغادرته المستشفى حيث خضع لعملية جراحية بسبب تعرضه لجلطة دماغية ويعتبر مارادونا أحد أعظم لاعبي كرة القدم في كل العصور حيث ساعد الأرجنتين على الفوز بكأس العالم عام 1986.