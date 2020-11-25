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مروان يونس ينضم لأبطال فيلم "عروستي"

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القاهرة - محمد ابراهيم - انضم الفنان مروان يونس لفريق عمل فيلم "عروستي"، الذي يتم التحضير له خلال الفترة الحالية.

الفيلم يدور في قالب رومانسي لايت كوميدي، من بطولة جميلة عوض وأحمد حاتم وصابرين، ومن المقرر تصويرة خلال الفترة المقبلة، وهو من تأليف مصطفى البربري وإخراج محمد بكير، وإنتاج هاي ميديا برودكشن لإيهاب السرجاني.

على صعيد آخر، شارك مروان يونس كضيف شرف في حكاية "آخر الليل" من مسلسل "نمرة اتنين"، التي تقوم ببطولتها أمينة خليل وإياد نصار، وتدور أحداثها في إطار درامي رومانسي، ومن المقرر عرضها قريبا على "شاهد VIP"

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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