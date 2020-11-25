رانيا فريد شوقي: والدي شخصية صعب تلاقيها دلوقتي .. تفاصيل

مازالت الفنانة رانيا فريد شوقي مصممة على أنه لا يوجد أحد في الوسط الفني قادر علي تجسيد شخصية والدها الفنان الراحل فريد شوقي.

وقالت الفنانة رانيا فريد شوقي خلال لقائها في برنامج "the insider" :"يا جماعة دا اسمه فريد ربنا اخصه بأسمه ربنا كان خلقه كاريزما عالية جدا، يعني انا كنت بشوف والله ردود افعال الناس لما تشوفه حتى هو مكنش مصدق فهو شخصية صعب تلاقيها دلوقتي.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة رانيا فريد شوقى مسلسل "قوت القلوب" ينتمى لنوعية أعمال الـ50 حلقة، وبطولة كل من: ماجدة زكى، خالد زكى، سهر الصايغ، محمد أنور، إسلام جمال، عمرو صحصاح، مصطفى درويش، فراس سعيد، نورهان، ديانا هشام، سمر علام، إفرام محمد، وهو من إنتاج شركة سينرجى، تأليف محمد الحناوى، وإخراج مجدى أبو عميرة.

تدور أحداث المسلسل حول قوت (ماجدة زكى) التى تعمل مدرسة، وتحاول إعالة أسرتها ورعايتها، ولكن يتعرض ابنها حسن الطبيب للعديد من المتاعب فى حياته؛ بسبب تصرفات أمه غير المتزنة، وسرعان ما تجد قوت نفسها فى صراع غير محتمل مع أبنائها فى إطار اجتماعى عائلى.

كانت الفنانة رانيا فريد شوقى وجهت رسالة للفنان صلاح عبدالله ونشرت صورة لها معها، وذلك من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".

وعلقت رانيا على الصورة قائلة " عم صلاح حبيب قلب أطيب وأجمل إنسان وأحلى ضحكة كنت واحشني اوي ربنا يبارك في عمرك وصحتك ويخليك لينا ياااارب " .

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