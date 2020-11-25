أنجى على تستضيف ريهام عبدالغفور ومصطفى درويش فى اسرار النجوم

القاهرة - محمد ابراهيم - تستضيف الإعلامية أنجى علي الفنانه ريهام عبدالغفور، والفنان مصطفى درويش، فى برنامج أسرار النجوم غدًا الخميس على محطه وراديو نجوم FM 100.6.

ومن المقرر أن يدور الحوار عن نجاحهم فى مسلسل إلا أنا حكايه ربع قراط وعن النجاح الكبير الذي حققه المسلسل وعن كواليس التصوير وتفاعل الجمهور مع شخصيتهم التي نالت نجاحًا كبيرًا.

حكاية "ربع قيراط" تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن، وبطولة ريهام عبد الغفور، مصطفى درويش، نادية رشاد، محمد الصاوي، محمد على رزق، سناء يوسف، إبراهيم السمان، شاهيستا سعد، عصام السقا، رضوى جودة، محمد رضوان، محمد درويش، محمد الأحمدي، بسمة ماهر، رشا أمين، محمود يسرى عبد المنعم رياض أحمد عثمان.



"ربع قيراط" هى الحكاية السابعة من مسلسل "إلا أنا" والتى تمت إضافتها مؤخرًا،

