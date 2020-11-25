أبطال "ماكو" يتحدثون لـ دوت الخليج| ناهد السباعي: "حسيت بخنقة تحت المية".. وبخاف من السمك.. بسمة: رفضت الفيلم بعد أول غطسة

ينتظر الجمهور عرض فيلم "ماكو" قريبا" الذي استقى أحداثه من مأساة حقيقية خاصة بالعبارة سالم إكسبريس، ويقوم 8 أشخاص برحلة غطس في أعماق البحر الأحمر ولم يعودوا جميعًا إلى البر، فكلما أخذتك الأعماق، واجهت ما لم تكن تتخيله من أسماك قرش وسفن غارقة وذكريات مظلمة وخطر يقترب ومواقف تكشف بواطن أنفسنا، فمن سيجاورهم إلى البر؟ ومن ستفارقه الحياة؟ ويشارك في بطولة العمل كل من بسمة، والتركي مراد يلدريم، ناهد السباعي، سارة الشامي، عمرو وهبة، نيقولا معوض، والفيلم تأليف أحمد حليم، إخراج محمد هشام الرشيدي.

حرص فريق العمل على أن تكون التجربة صادقة، وصوروا فى أعماق البحر لفترات طويلة، إلى جانب هذا كان هناك عدد من المشاهد الخطرة استدعتهم ليستعينوا بحمام سباحة عميق، مع استخدام الكروما ليظهر في شكل البحر أو المحيط، ونفذوها.

وبالنسبة للأبطال لم يكن الأمر سهلا، فهناك الكثير من المتواجدين فى العمل كانوا يخشون البحار والأعماق، وتواصل "دوت الخليج" مع أبطال الفيلم للتعرف على طريقة تغلبهم على مخاوفهم، وكشفوا لنا عن المغامرات التى خاضوها فى الأعماق، وكواليس التحضير للعمل.

ناهد السباعي

قالت الفنانة ناهد السباعي انها تنتظر عرض فيلم ماكو متمنية ان ينال اعجاب الجمهور، واشارت ناهد السباعي الي انها تعلمت العوم خصيصا من أجل العمل على الرغم انها تخاف من السمك، لافتة الي ان التصوير تحت الماء لم يكن سهلا عليها.

وحكت ناهد أنهم تعرضوا لعدد من المصاعب تحت الماء، وكشفت عن إحداها وقالت أن عمرو وهبة دخل ماء إلى الماسك الخاص به، ولم يكن يعرف كيف يتنفس، وأضافت أيضا وأنها كان لديها مشهد "تنهج" فيه تحت الماء، فشعرت بالخنقة وأخرجوها من الماء، وأوضحت في النهاية أن التجربة كانت ممتعة، وتتمنى أن تنال إعجاب الجمهور.

بسمة

"مغامرة ومختلفة بالنسبة لي" هكذا وصفت بسمة تجربتها في فيلم ماكو، مشيرة إلى أن هناك مشاهد تم تصويرها تحت الماء وهذا كان شيقا بالنسبة لها.

وكشفت بسمة أنها كانت تريد أن تنسحب من العمل لصعوبته، ولم تتخيل أن الكلام المكتوب على الورق من الممكن أن يجسد على أرض الواقع، وأوضحت أنها مع أول تجربة غطس شعرت بإختناق شديد، وقالت إنها لن تقوم بعمل الفيلم، ولكن مدرب السباحة ساعدها على تخطى تلك المرحلة، وزاد من ثقتها بنفسها وغطست مرة أخرى، وتحمست كثيرا للتجربة.

سارة

وكشفت الفنانة سارة الشامي عن تفاصيل شخصيتها فى فيلم "ماكو" المنتظر عرضه، وقالت إنها تقوم بدور فتاة تدعى "آسيا"، ولها دور مؤثر في تغير الأحداث، موضحة أنها ستساعدهم حينما يتعرضون للعديد من المشاكل فى الماء، وتمنت أن ينال الفيلم إعجاب الجمهور، مؤكدة أنهم بذلوا مجهودا كبيرا فى العمل.

وأكدت أنها تحمست جدا للفيلم عند قراءة السيناريو، ومعرفة أبطال العمل، ونوهت أنهم استخدموا معدات غطس، أعدت خصيصا لتتناسب مع أجواء التصوير تحت الماء.

نيقولا معوض

ويمثل ماكو بالنسبة لنيقولا معوض أول أعماله بالسينما المصرية، وعبر عن سعادته بتلك التجربة، لافتا إلى أنه كان منتظرا عرض العمل أول العام الحالي، ولكن ظروف الكورونا منعت طرحه في السينمات، لافتا إلى أنه متأكد من إعجاب الجمهور به، لأنهم يقدمون لونا جديدا عن السينما، وأوضح أنه يجسد من خلال الأحداث شاب يدعى "شريف ناهي"، يتعرض لمجموعة من المواقف الصعبة تحت الماء.