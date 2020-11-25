بعد أنباء انفصال عمرو دياب ودينا الشربيني| زوجة أحمد الفيشاوي توجه رسالة دعم للفنانة

حرصت نادية الكامل زوجة أحمد الفيشاوي على توجيه رسالة للفنانة دينا الشربيني من خلال حسابها على "فيسبوك".



ونشرت "الكامل" صورة تجمعها بالفنانة دينا الشربيني، وكتبت عليها: "ست البنات وخفيفة الروح، وجميلة الطلة، طيبة قلب واحترام، وبنت جميلة ناعمة، ونجمة وموهوبة من يومها".



وجاءت تلك الرسالة بعد أنباء انفصال دينا الشربيني والهضبة عمرو دياب، وعلم "دوت الخليج" من مصدر مقرب من الثنائي الفني الشهير أنه لم يحدث بينهما انفصال مثلما تردد، لافتا إلى أن الأمر اقتصر على ترك دينا الشربيني لمنزل الهضبة لبضعة أيام، ما يبرر غياب أي صورة تجمعهما منذ آخر ظهور لهما في مهرجان الجونة السينمائي منذ قرابة شهر.



وأضاف المصدر أن عمرو دياب ودينا الشربيني لم يطلقا. وتواصل دينا الشربيني متابعة عمرو دياب على حسابه بموقع "إنستجرام"، وتحتفظ بصورهما والفيديوهات التي تجمعهما وآخره فيديو بمناسبة عيد ميلاده، في حين أن عمرو دياب منذ انضمامه لعالم "إنستجرام"، وهو لا يتابع سوى حساب شركته الموسيقية "ناي".



وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء تكشف عن سبب انفصال عمرو دياب ودينا الشربيني، وتتعلق برغبتها في تحويل زواجهما العرفي إلى رسمي.



وأكد الرواد أن تحويل الزواج العرفي إلى رسمي، بناء على طلب دينا الشربيني، سيصب في مصلحة زوجته الثانية زينة عاشور، التي تعيش في بريطانيا، وستطالب بنصف ثروته بحكم أنهما متمتعان بالجنسية البريطانية.



وقال مصدر مقرب من عمرو دياب، إنه لا صحة لهذه الشائعات، وأن عمرو دياب متزوج رسميا من دينا الشربينى بعلم الأهل والأصدقاء المقربين، ولكن بعيدا عن الإعلام.



وأكد المصدر لـ دوت الخليج أن عمرو دياب طلق زينة عاشور منذ ما يقارب العامين تقريبا، وأن زوجته الحالية دينا الشربيني هي الوحيدة في حياته.



ولم ينف المصدر وجود خلاف بين الزوجين عمرو دياب ودينا الشربيني، لكنه لم يكشف عن السبب الذي أدى لتركها منزل الزوجية، نافيا أيضا الأنباء التي تحدثت عن الغيرة من معجباته.



وكشفت عدد من تقارير الصحفية ان سبب خلاف دينا الشربيني وعمرو دياب هو غيرتها المبالغة فيها عليه ورفضها لالتقاط صور مع معحباته وهو الامر الذي اثار غضب الهضبة وصمم على الانفصال.



وكشفت التقارير الصحفية الى ان الهضبة طالب من دينا الشربيني مغادرة عش الزوجية في شقته بـ " جاردن سيتي" لانه صمم على الانفصال بينما حاولت دينا الشربيني التهدئة من روع النجم الكبير ولكن باتت المحاولات بالفشل .



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