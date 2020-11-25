نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نانسي عجرم تحصد 30 مليون مشاهدة بأغنية قلبي ياقلبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حققت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم نجاحا كبيرا بأحدث أعمالها قلبي ياقلبي، حيث تخطى كليب الأغنية حاجز ال 30 مليون مشاهدة عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".

ونجح الكليب في تصدر المراتب الأولى في سباق الأغاني الأكثر استماعًا وتحميلًا، عبر المنصات الرقمية.

يذكر أن أغنية "قلبي يا قلبي" كلمات وألحان نبيل خوري وتوزيع باسم رزق، استديو جو بارودجيان وميكس وماستر ايلي بربر، أمّا الكليب المصوّر الخاص بها فيحمل توقيع المخرج رجا نعمة.

