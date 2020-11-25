نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نوال الكويتية تعرب عن الاشتياق للمحبوب في أحدث إصداراتها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبّرت الفنانة ​نوال الكويتية​ عن إشتياقها لمحبيها، عبر طرحها أغنيتها الجديدة "​كان ياما كان​"، في قناتها الرسمية على "يوتيوب".

الأغنية من كلمات ​شموخ العقلا​ (العالية)، ألحان ​ياسر بو علي​، توزيع ​هشام السكران​، هندسة صوت منتظر، إيقاع إبراهيم حسن، ومكس ​جاسم محمد​.

وعلّقت نوال على الأغنية في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، متوجهة الى محبيها قائلة: "اشتقت اغني لكم".

وكانت نوال قد إحتفلت يوم 18 تشرين الثاني/نوفمبر بعيد ميلادها، وبهذه المناسبة تصدر وسم "ميلاد نوال الكويتية" الترند على موقع التواصل الاجتماعي، وتلقّت العديد من المعايدات من محبيها ومن نجوم الفن، منهم أصالة وأحلام وعبد المجيد عبد الله.