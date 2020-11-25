نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيلي شالوحي يطالب بمساعدة الأطفال في عيد الميلاد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مع اقتراب حلول شهر ديسمبر شهر الأعياد، وفي ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشها اللبنانيون من جراء الأزمة الاقتصادية الخانقة وانتشار فيروس كورونا وكذلك تداعيات انفجار مرفأ بيروت، طالب الممثل اللبناني ​إيلي شالوحي​ بتوجيه رسالة توعية ومحبة لمساعدة الأطفال.

وعلق شالوحي من خلال منشور له بصفحته الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، أرفقه بصورة له وكتب فيه :"هالسنة ​عيد الميلاد​ في غصة أكتر من أي سنة تانية.. خصوصا ببلدي لبنان للي عم يعيش أصعب إيامه.. بس بحرب الكبار شو ذنب الأطفال؟.

واختتم: خلّي كل شخص فينا يبدأ من نفسه ومن محيطه ويساعد كل شخص بحاجة لمساعدة خصوصا الأطفال . شو ما كانت الهدية بتعمل فرق وبتعطيهم فرحة.. وقريبا منجتمع سوا حتى نحتفل معهم ونساعدهم".