فيديو بلقيس تعود للطب بسبب والدتها وتنشر كواليس جراحتها من غرفة العمليات

بلقيس فتحي فاجأت الجمهور بتصرفها مع والدتها، بالتواجد معها داخل غرفة العمليات وارتداء ملابس الأطباء لمتابعة حالة والدتها، وهو ما جعلها تذكر الجمهور بدراستها السابقة في كلية الطب بالقاهرة.

بلقيس فتحي تسترجع ذكرياتها مع الطب بسبب والدتها

ونشرت الفنانة بلقيس فتحي فيديو لها داخل غرفة العمليات برفقة والدتها، واستعرضت مع الأطباء تفاصيل ونتائج العملية لإزالة دهون على الجفن، كانت تمنع والدتها من الرؤية وتسبب لها آلام وصداع، وظهرت بلقيس وهي ترتدي ملابس غرفة العمليات، وهو ما جعل الجمهور يعلق على جرأتها بالتواجد في هذه اللحظة الحرجة مع والدتها.

بلقيس تعلق على عملية والدتها الجراحية

وردت بلقيس على تعليقات وتساؤلات الجمهور حول الفيديو، وقالت في فيديو لها إنها تلقت أكثر من 100 سؤال حول قدرتها على التواجد في غرفة العمليات ورؤية والدتها في تلك الحالة وتصويرها بقلب قوي، وذكرت الجمهور بانها كانت طالبة في كلية الطب بالقصر العيني بالقاهرة، ودرست لمدة عام، وكانت تهوى أن تدخل غرفة العمليات بسبب الفضول وحب الاستطلاع مع طلبة المرحلة النهائية.

وأضافت بلقيس إن عينها اعتادت على رؤية العمليات وأصبحت بالنسبة لها لا شيء، لذلك دخلت غرفة العمليات مع والدتها ولم تشعر بالخوف، وقالت بلقيس إنها لم تستمر في دراسة الطب لإنه يحتاج إلى التزام واستمرارية وحضور مؤتمرات طبية، وهي تعرف إنها لن تستطيع الالتزام بذلك، ولأنها تعرف منذ البداية إن الفن يجري في دمها.

أعمال بلقيس الجديدة

وكانت بلقيس فتحي قد نشرت أيضاً منذ أيام فيديو لوالدتها داخل العمليات، وهي ما زالت تحت تأثير المخدر، ومازحت والدتها في الفيديو بعد إجرائها للعملية، ونشرت أيضاً بلقيس عدة صور جديدة لها في الفترة الأخيرة استعرضت بها إطلالاتها الجديدة، وشوقت الجمهور لأعمالها الجديدة للعام المقبل، وأبرزها ألبومها الجديد والذي قالت عنه في تغريدات سابقة:" الألبوم الرابع تقريبا جاهز، وراح يكون أقوى من الثلاثة اللي قبله بإذن الله.. اشتغلت عليه عامين.. استعدوا لألبوم "بلقيس 2021" العربي.. واللي هيكون أقوى من 3 ألبومات اللي فاتوا.. وعد"، وشوقت بلقيس الجمهور للألبوم الجديد والذي يأتي بعد آخر ألبوماتها "أرهنكم" في عام 2017، وذلك بعدما طرحت الصيف الماضي عدة أغاني أبرزها "يا طير الحب" و "الحياة حلوة".