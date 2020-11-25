فيديو نادين خوري تتحدث بحزن عن شقيقها الراحل..رفضت الزواج بسببه!

نادين خوري النجمة السورية حلت ضيفة على برنامج "شو القصة؟" الذي تقدمه الإعلامية اللبنانية رابعة الزيات على شاشة لنا السورية وتحدثت خلال الحلقة عن حياتها الأسرية وعلاقتها بشقيقها طوني، وسبب رفضها الزواج حتى الآن.

نادين خوري تتحدث عن علاقتها القوية بشقيقها طوني

نادين خوري قالت إنها فقدت والدها حين كانت في عمر السابعة، حيث إنها لا تتذكره كثيرًا، كما أن والدتها دوت الخليج من تولت تربيتها بالتعاون مع ابنها الأكبر طوني الذي رحل عام 2016، ولفتت نادين إلى أن شقيقها كان بمثابة الوالد والمثل الأعلى بالنسبة إليها وتابعت: "كان رجل بكل معنى للكلمة.. وأصبح الأب والأخ والصديق والحياة".

نادين خوري أوضحت أن علاقتها بشقيقها كانت قوية للغاية كما أنه لم يكن يجاملها برأيه في أعمالها الفنية، ويحرص على إبداء رأيه بكل صراحة، كما أشادت بثقافته ووعيه، وكشفت أنهما كانا يتفقان معًا على أنهما سيتزوجا في يوم واحد عندما يجد كل منهما شريك حياته.

سبب رفض نادين خوري للزواج

وتابعت نادين وتحدثت بحزن عن أخيها: "إحنا الاتنين ماتزوجنا وكنا الاتنين متفقين نتجوز بنفس اليوم وخلاص خدنا الطريق"، لافتة إلى أن رحيله لم يكن له علاقة بعدم زواجها حتى الآن، على الرغم من أنها كان تحرص على تشجيعه طوال الوقت على الزواج لكنه كان رافضًا للفكرة.

وأوضحت أن سبب رفضها دوت الخليج الأخرى للزواج هو أن شقيقها طوني كان شخصًا قارئًا وملهمًا ومثقفًا وبه العديد من الصفات المميزة التي لم تجدها في شخص آخر يجعلها تريد الهروب من البيئة التي تعيش فيها مع شقيقها وتتزوج.

أحدث أعمال نادين خوري

الجدير بالذكر أن الفنانة السورية نادين خوري كان أحدث أعمالها هو مسلسل "شارع شيكاغو" حيث أدت شخصية هدى، والمسلسل لعب بطولته أيضًا كل من سلاف فواخرجي وأمل عرفة ومهيار خضور ووائل رمضان وعباس النوري وشكران مرتجى وغيرهم.

كما شاركت أيضًا في مسلسل "الحرملك" بأداء شخصية ناظلي، كما شارك في بطولة العمل كل من باسم ياخور وسامر المصري ودرة وقيس الشيخ نجيب وصفاء سلطان وهبة نور ورنا أبيض وآخرين