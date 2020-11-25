النجوم يودعون أسطورة كرة القدم "مارادونا" ورسالة مؤثرة من باسل خياط:"كنت سببًا لما أنا عليه الآن"

وفاة دييجو مارادونا diego maradona أسطورة كرة القدم العالمية والأرجنتينية، عن عمر يناهز 60 عاماً، بعد إصابته بالسكتة القلبية وبعد فترة من تدهور حالته الصحية ونقله للمستشفى، أثارت ضجة كبيرة بين عدد من النجوم العرب على حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وعبروا عن مدى حزنهم لرحيله ونعوه بكلمات مؤثرة.

نانسي عجرم تودع مارادونا

ومن أبرز هؤلاء الفنانة اللبنانية نانسي عجرم التي كتبت عبر تويتر: "فقد العالم رياضيًا حقيقيًا.. أيقونة في واحدة من أعظم الألعاب على الإطلاق.. لن تكون كرة القدم كما دوت الخليج بدونك.. ارقد في سلام يا مارادونا.

محمد هنيدي ويارا

فيما كتب الفنان المصري محمد هنيدي على تويتر: "واحد من اللي حببونا في الكورة .. وداعا مارادونا"، وأرفق تدوينته بصورة للاعب الراحل خلال تواجده على أرض الملعب، كذلك نشرت الفنانة اللبنانية يارا تدوينة عبر تويتر وكتبت: "رحم الله الأسطورة مارادونا خبر محزن جدا".

نوال الزغبي وهاني رمزي ونيكول سابا وإليسا

فيما كتبت النجمة نوال الزغبي: "شو هالسنة المخيفة 2020 ياللي مش عارفة تخلص! اليوم العالم خسر أهم لاعب كرة قدم أرجنتيني مارادونا وأنا من عشاقه الله يرحمه، اسطورة كبيرة"، بينما كتب الفنان المصري هاني رمزي عبر انستجرام: "وداعاً أسطورة الكرة مارادونا".

نيكول سابا النجمة اللبنانية نشرت عبر انستجرام صورة اللاعب الراحل، وعلقت قائلة: "ارقد في سلام يا أسطورة"، كما نشرت النجمة اللبنانية إليسا صورة الراحل وعلقت قائلة: "الوداع".

باسل خياط ورسالة وداع طويلة

أما الفنان السوري باسل خياط فكتب تدوينة طويلة على انستجرام وقال: "وداعا مارادونا.. لست انا الوحيد من علق صورتك وراء باب الخزانة ولست انا الوحيد من ادخر مصروفه ليشتري لك صورا مميزة ولست انا الوحيد من استعار شخصيتك في لعبة الشارع وصرخ غول مارادونا حين يحرز هدفا ولو بالصدفة ولست أنا الوحيد من ردد (لم أسجل بيدي) جملتك الشهيرة ولست أنا الوحيد من احتفظ بقميصك الأرجنتيني حتى لو كان مشجعا لفريق آخر".

وأضاف: "لست أنا الوحيد من دافع عنك وانت في الارجنتين حينما قالوا انك تزداد قصرا كل سنة 1 سم ولست انا الوحيد من عشق الأرجنتين لاسمك ولست انا الوحيد من تشاجر مع زميله في المباراة وقال له (شو مفكر حالك مارادونا) ولست انا الوحيد من بكى عند خسارتك ولست انا الوحيد من جلبت سعادة الى بيته في وحدته ولست انا الوحيد من ارتبط اسمك وصورتك ببيتي ومدرستي ورحلتي وعملي وشارعي ومواصلاتي ولست ولست ولست.. وداعا لانك كنت سببا وان لم تدري بما انا عليه الآن".