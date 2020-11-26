بعد أنباء انفصالها عن عمرو دياب.. أول ظهور لدينا الشربيني

القاهرة - محمد ابراهيم - ظهرت الفنانة دينا الشربيني، بعد أنباء انفصالها عن الهضبه عمرو دياب، مع ندى الكامل زوجة الفنان أحمد الفيشاوي.

ونشرت ندى الكامل، صورة لها مع دينا الشربيني عبر حسابها الشخص بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلة "ست البنات وخفيفه الروح وجميله الطله..طيبه قلب واحترام..وبنت جميله ناعمه

ونجمه وموهوبه من يومها".

كانت أثارت خلافات دينا الشربيني وعمر دياب، الجدل عبر السوشيال ميديا، حيث أن انتشرت أخبار بأن السبب الانفصال يعود إلى رغبه دينا، في إتمام زواج رسمي بدلا من عرفي، كما أنها غابت عن الظهور في حفلاته الأخيرة مما زاد الشكوك لدى الجمهور.