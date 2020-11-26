تيم حسن يجتمع بالممثل التركي بوراك أوزجيفيت في الهيبة- الرد.. والمقارنة بينهما تتصدر المشهد

القاهرة - محمد ابراهيم - يواصل الممثل السوري ​تيم حسن​ حصد نجاح ومتابعة كبيرة من قبل الجمهور لدور "جبل شيخ الجبل" الذي يؤديه في الجزء الرابع من مسلسل "الهيبة" الذي يعرض حالياً.

وأحدث المشهد الخاص برقص تيم حسن ضجة كبيرة وهو الذي جمعه بالممثل التركي ​بوراك أوزجيفيت​، الأمر الذي فتح باب المنافسة والمقارنة بينهما.

حيث قدم تيم رقصة في أحد حلقات العمل وطريقته في أدائها ذكرت الجمهور برقصة الزبيك التركية التي أداها بوراك من قبل.

يشار إلى ان هذا الجزء يحمل عنوان "الهيبة الرد" ويشارك في بطولته الممثلين عادل كرم، ديمة قندلفت، سعيد سرحان، عبدو شاهين، منى واصف، روزينا لاذقاني، أويس مخللاتي، ناظم عيسى، ليلى قمري وغيرهم.

