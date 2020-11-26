السفير السعودي يزور مزرعة الخيول الخاصة بمصطفى شعبان

القاهرة - محمد ابراهيم - زار سامة نقلي سفير المملكة العربية السعودية في القاهرة، مزرعة الخيل الخاصة بالفنان مصطفى شعبان،وكتب أسامة نقلي، عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة " تويتر":" بين الخيل ومصطفى شعبان قصة عشق ترويها مزرعته العامرة بأجود أنواعها.. يتحدث عنها بكل حب كلما استضافني اليها.. هنيئا لك ياعزيزي بهذه الهواية الجميلة".

ورد مصطفى شعبان، قائلًا: "هنيئا لنا بزيارتك معالى السفير والأخ والصديق الغالى ونشرف بوجودك "من تعرفه الخيل لن يجهله الناس.. نتمنى تنورنا تانى فى مزرعتك".

المعروف أن مصطفي شعبان، يمتلك سلالات نادرة للخيول ويحب تربيتها وركوبها ويعتبر من الفنانيين القلائل في الوطن العربي الذي يفعل ذلك.