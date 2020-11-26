نشر موقع "دوت الخليج" الاخباري، على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار المهمة في قسم الفن، نستعرض أهم ما جاء فيها من خلال التقرير الآتى:
بعد أنباء انفصال عمرو دياب ودينا الشربيني| زوجة أحمد الفيشاوي توجه رسالة دعم للفنانة
حرصت نادية الكامل زوجة أحمد الفيشاوي على توجيه رسالة للفنانة دينا الشربيني من خلال حسابها على "فيسبوك".
بيومي فؤاد يتعافى من فيروس كورونا.. التفاصيل
أصيب الفنان بيومي فؤاد بفيروس "كورونا" المستجد" بعد عودته من مهرجان "شرم الشيخ" الدولي للمسرح الشبابي،الذي اقيم الاسبوع الماضي.
أفضل من لمس كرة القدم.. أحمد فهمي ينعى مارادونا
حرص الفنان أحمد فهمي على نعى مارادونا لاعب كرة القدم الذي رحل عن عالمنا اليوم.
أحمد مجدي يوضح تفاصيل فيلم 2 طلعت حرب
كشف الفنان أحمد مجدي تفاصيل فيلم "2 طلعت حرب" من خلال لقائه في برنامج "the insider arbia".
مخرج «قابل للكسر» يكشف تفاصيل فيلمه الجديد عن الراحل شادي عبدالسلام
كشف المخرج أحمد رشوان عن تحضيره لفيلم جديد عن المخرج الراحل شادي عبد السلام.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار الفن| بعد أنباء انفصال عمرو دياب ودينا الشربيني| زوجة أحمد الفيشاوي توجه رسالة دعم للفنانة.. بيومي فؤاد يتعافى من فيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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