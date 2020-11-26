محمد عساف يعلق على مسلسل "عروس بيروت" عبر "تيوتر"

القاهرة - محمد ابراهيم - علق الفنان محمد عساف، على مسلسل "عروس بيروت" والذى يعرض على احدى القنوات الفضائية، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل التدوينات القصيرة "تويتر".

حيث كتب "عساف": "نجوم (عروس بيروت) ظافر العابدين وكارمن بصيبص المبدعين المبهرين.. اللي بينهم كيميا ساحرة..ومشهد جميل فيه ‎(كرمالك إنت).. بتمنى تستمتعوا بالمشهد متل ما انا استمعت فيه".

وكان محمد عساف قد أثار ازمة؛ بسبب منعه من دخول فلسطين وتفاعل النشطاء على موقع التدوينات تويتر، بتغريداتهم المؤيدة للفنان بعد رده الرافض لقرار الاحتلال الإسرائيلي، وسحب تصريح دخول أرضه وموطنه الأصلي فلسطين.

وتصدر هاشتاج #كلنا_محمد_عساف مؤشرات البحث، على موقع التدوينات القصيرة تويتر، بعد منع الفنان الفلسطيني، من دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدما سحبت الحكومة الإسرائيلية تصريح الدخول منه.

وكان الفنان الفلسطيني محمد عساف، أصدر بيانا عبر السوشيال ميديا للرد على القرار الاسرائيلي، معربًا فيه عن حبه وفخره واعتزازه بجنسيته الفلسطينية، مشيرًا إلى أن قرار منعه من دخول وطنه ما هو إلا استمرار لسياسات القمع وكبح الحريات التي يعاني منها الشعب الفلسطيني.

وتدور قصة مسلسل "عروس بيروت"، حول شاب اسمه فارس يقع في حب شابة حسناء تُدعى ثريا، ولكن والدته المُتسلطة ترفض هذه العلاقة وتحاربها، مما يتسبب في الكثير من المصاعب لفارس الذي يواصل حبه لثريا مهما كان الثمن.

مسلسل "عروس بيروت" من كتابة نادين جابر وبلال شحادات، وبطولة ظافر العابدين، وتقلا شمعون، وكارمن بصيبص، ومحمد الأحمد، وضحى الدبس، وجو طراد، وفارس ياغي، ومرام علي، ونخبة من النجوم

