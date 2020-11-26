شاهدوا أول ظهور لـ ياسر جلال مع ابنيه "جلال وقدرية"..فيديو وصور

ياسر جلال الفنان المصري ظل طوال السنوات الماضية حريصًا على إبعاد تفاصيل حياته الخاصة وأسرته عن الأضواء، إلا أنه على ما يبدو، قرر أن يكشف بعض من تفاصيل علاقته بأسرته وأبنائه لجمهوره ومحبيه.

أول ظهور لابني ياسر جلال في لقاء تلفزيوني

ياسر جلال من المقرر أن يحل ضيفًا على أولى حلقات برنامج "توب تريندينج" الذي يعرض عبر شاشة TeN المصرية مع الإعلامي أحمد عليوة، غدًا الخميس في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر، حيث سيظهر خلال الحلقة من داخل منزله مع طفليه "قدرية وجلال" لأول مرة في لقاء تلفزيوني، ليكشفان الثنائي عن كواليس علاقتهما بوالدهما، وأسرار من حياتهما الأسرية.

الصفحة الخاصة بالبرنامج نشرت صورًا من كواليس اللقاء المنتظر، عبر فيسبوك، وأرفقته بتعليق: "كواليس وأسرار عن حياة ياسر جلال ولقاء لأول مرة من بيته ومع أسرته مش هتشوفوه غير في توب تريندينج مع الإعلامي أحمد عليوة"، وانتشرت صور ياسر جلال مع ابنيه انتشارًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى برومو الحلقة، الذي كشفت فيه ابنته سبب تسميتها باسم "قدرية" وأكدت أن والدها قرر تسميتها بهذا الاسم تيمنًا بوالدته الراحلة.

ياسر جلال وعلاقته الطريفة مع شقيقه رامز وسبب رفضه مسلسل خالد بن الوليد

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ياسر جلال سيتحدث خلال اللقاء عن علاقته بشقيقه الفنان رامز جلال وأطرف المواقف التي تعرض لها معه خلال فترة شبابهما، كما سيتحدث عن كواليس تصوير مسلسل "الفتوة" الذي نافس به في شهر رمضان الماضي، وحقق نجاحًا كبيرًا، كما سيكشف أسباب اعتذاره عن مسلسل "خالد بن الوليد".

أحدث أعمال ياسر جلال

الجدير بالذكر أن مسلسل "الفتوة" كان أحدث أعمال ياسر جلال التي نالت إعجاب قطاع كبير من الجمهور وحقق نجاحًا كبيرًا، وشارك في بطولته كل من مي عمر وأحمد صلاح حسني ونجلاء بدر وأحمد خالد صالح وهنادي مهنى وإنعام سالوسة ومها نصار وليلى أحمد زاهر ورياض الخولي وأحمد خليل ومحمود عمرو ياسين، وآخرين، والعمل من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.

كذلك يستعد ياسر جلال خلال الأيام القليلة المقبلة لتصوير مسلسله الجديد "الديب" المقرر عرضه على أحد المنصات الإلكترونية وهو من إخراج أحمد نادر جلال ويتكون من 8 حلقات، ولم يتم الإعلان حتى الآن عن بقية فريق العمل المشارك معه.