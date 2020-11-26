رانيا فريد شوقي عن تجسيد حياة والدها في عمل سينمائي.. "يا جماعة دا اسمه فريد ربنا اختصة باسمه"

القاهرة - محمد ابراهيم - أكدت الفنانة رانيا فريد شوقي، على أنه لا يوجد أحد في الوسط الفني يستطيع تجسيد شخصية والدها الفنان الراحل فريد شوقي.

حيث قالت الفنانة رانيا فريد شوقي، خلال لقائها في برنامج "the insider":"يا جماعة دا اسمه فريد ربنا اخصه بأسمه ربنا كان خلقه كاريزما عالية جدا، يعني انا كنت بشوف والله ردود افعال الناس لما تشوفه حتى هو مكنش مصدق فهو شخصية صعب تلاقيها دلوقتي".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة رانيا فريد شوقى مسلسل "قوت القلوب" ينتمى لنوعية أعمال الـ50 حلقة، وبطولة كل من: ماجدة زكى، خالد زكى، سهر الصايغ، محمد أنور، إسلام جمال، عمرو صحصاح، مصطفى درويش، فراس سعيد، نورهان، ديانا هشام، سمر علام، إفرام محمد، وهو من إنتاج شركة سينرجى، تأليف محمد الحناوى، وإخراج مجدى أبو عميرة.

وتدور أحداث المسلسل حول "قوت" والت يتجسد هذه الشخصية الفنانة ماجدة زكى التي تعمل مدرسة، وتحاول إعالة أسرتها ورعايتها، ولكن يتعرض ابنها حسن الطبيب للعديد من المتاعب فى حياته، بسبب تصرفات أمه غير المتزنة، وسرعان ما تجد قوت نفسها فى صراع غير محتمل مع أبنائها فى إطار اجتماعى عائلى.