أفلام عماد حمدي تصدرت قائمة أعظم مائة فيلم في تاريخ السينما المصرية

قدم عماد حمدي، خلال مشواره الفني ما يقرب من 257 فيلمًا، ضمت العديد من المشاهد التي ستظل محفوره في تاريخ عشاق السينما.

قام ببطولة العديد من الأفلام التي كان لها نصيب أن تتصدر قائمة أعظم مائة فيلم في تاريخ السينما في السينما المصرية منها: "خان الخليلي، وميرامار، وثرثرة فوق النيل، ونجيب محفوظ، وبين الأطلال، وإني راحلة، عن روايتين ليوسف السباعي، وأم العروسة، عن رواية لعبدالحميد جودة السحار، وا إسلاماه، وظهور الإسلام، وسيدة القطار.

ومنهم أيضًا: المنزل رقم 13، والله معنا، وشاطئ الذكريات، ولا أنام، والمرأة المجهولة، والخطايا، ولا تطفئ الشمس، والمماليك، وأبي فوق الشجرة، وأميرة حبي أنا، والكرنك، والإخوة الأعداء، والمذنبون، والصعود إلى الهاوية، والباطنية"، وكان آخر فيلم مثله فيلم سواق الأتوبيس في 1983.

القاهرة - محمد ابراهيم - تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الكبير عماد حمدي، فتى الشاشة الأول لعقدين من الزمن.