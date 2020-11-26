تحتفل اليوم الفنانة علا غانم، بعيد ميلادها الـ 49 والتي قدمت العديد من الأعمال الفنية التي تظل محفورة في وجدان المشاهد العربي.
وشاركت "علا" في بطولة عدد كبير من الأفلام منها سهر الليالي وبدون رقابة ومهمة صعبة وكامل الأوصاف وحريم كريم.
وما لا يعرفه الكثير أن علا غانم تزوجت ثلاث مرات الأولى من "وليد الضفراوي" وأنجبت منه بنتان، ثم تزوجت من "أحمد المسلمي" واستمرت هذه الزيجة 7 أشهر فقط ولم تنجب منه أطفالا.
أما الزيجة الثالثة فهي من نصيب "عبد العزيز لبيب" ومازالت مستمرة حتى الآن.
تخرجت في قسم التصوير بكلية الفنون الجميلة عام 1994، ثم توجهت للدراسة بالمعهد العالي للفنون المسرحية لكنها لم تكمل دراستها به.
بدأت حياتها الفنية بالعمل في الأغاني المصورة والإعلانات التليفزيونية، وكان أشهر ظهور لها على اﻹطلاق في أغنية (حنساك) مع الفنان محمد فؤاد.
بدأت التمثيل من خلال التلفزيون، حيث ظهرت للمرة الأولى كوجه جديد من خلال مسلسل (زيزينيا: الولي والخواجة)، وعرفت بعدها الطريق إلى السينما وقدمت العديد من الأفلام، منها (سهر الليالي، حريم كريم، أحاسيس، بدون رقابة).
تعرضت الفنانة المصرية علا غانم وابنتيها كاميليا ونرمين لحادث سير على طريق الساحل الشمالي الإسكندرية أثناء ذهابهن لقضاء إجازة بالساحل الشمالي شمال غرب مصر.
وتم نقل الفنانة وأسرتها إلى مستشفى العلمين المركزي، حيث تبين من خلال الفحوصات إصابة الفنانة بكسر بالترقوة، وإصابة ابنتيها بكدمات بسيطة، بينما تعرضت والدتها لكسر في عدد من فقرات العمود الفقري، وتم تحويلها لأحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة.
وكان اللواء هشام لطفي مدير أمن مرسى مطروح، قد تلقى إخطارا يفيد بانقلاب سيارة الفنانة علا غانم عند الكيلو ١٦٠ طريق الساحل الشمالي- الإسكندرية بسبب السرعة الجنونية مما أدى إلى انقلاب السيارة وإصابة كل من فيها.
من جانبه، ذكر الدكتور محسن طه وكيل وزارة الصحة بمطروح أنه تم نقل الفنانة وأسرتها إلى محافظة القاهرة لاستكمال العلاج، مضيفا أن حالة الفنانة وابنتيها مستقرة وأنهن تلقين العلاج اللازم في مستشفى العلمين المركزي بينما تحتاج حالة والدتها إلى رعاية طبية دقيقة ومتابعة مستمرة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر في عيد ميلادها.. العمر الحقيقي لـ علا غانم وعدد زيجاتها وتفاصيل تعرضها لـ حادث سير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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