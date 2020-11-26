زوجة أحمد الفيشاوي أول الداعمين لـ دينا الشربيني بعد قصة خلافها مع عمرو دياب:"ست البنات"

أزمة دينا الشربيني وعمرو دياب لازالت الشغل الشاغل للجمهور المهتم بأخبار النجوم بالوسط الفني، حيث تردد أن الثنائي قد نشب خلاف بينهما وانفصلا في الفترة الماضية، في ظل صمت الطرفين وعدم تعليق أي منهما على الأمر حتى الآن.

زوجة أحمد الفيشاوي تتحدث عن دينا الشربيني

المقربون من دينا الشربيني وعمرو دياب أيضًا حرصوا على عدم التعليق على الأزمة التي تداول الجمهور تفاصيلها وأسبابها على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، لكن على ما يبدو أن الأزمة لم تُحل حتى الآن، وهو ما جعل نادية الكامل زوجة الفنان أحمد الفيشاوي تقرر مساندة دينا الشربيني في العلن.

زوجة أحمد الفيشاوي نشرت عبر حسابها على فيسبوك، صورة تجمعها بالفنانة دينا الشربيني خلال تواجدها في كواليس فيلم "30 مارس" الذي تتعاون فيه دينا مع الفيشاوي، وقررت نادية الكامل دعمها بكلمات رقيقة وأشادت بها وبموهبتها، وعلقت قائلة: "ست البنات وخفيفة الروح وجميلة الطلة.. طيبة قلب واحترام.. وبنت جميلة ناعمة ونجمة وموهوبة من يومها".

زوجة أحمد الفيشاوي أول المشاهير الداعمين لـ دينا الشربيني في أزمتها مع الهضبة

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التعليقات على صورة نادية الكامل ودينا الشربيني أكدت أيضًا على أن هناك خلاف كبير بالفعل بين دينا الشربيني وعمرو دياب، حيث تمنى لها البعض أن تنتهي من أزمتها على خير كما تمنوا ممن حولها تركها لتعيش حياتها الخاصة بهدوء.

وتعتبر نادية الكامل زوجة أحمد الفيشاوي من أول المشاهير الذين قرروا التلميح إلى أزمة دينا الشربيني والهضبة، ومساندة دينا ودعمها والوقوف في صفها، تزامنًا مع انتشار تفاصيل قصة خلافها مع عمرو دياب، بعد قصة الحب التي جمعتهما طوال الفترة الماضية.

تفاصيل قصة خلاف عمرو دياب ودينا الشربيني

الجدير بالذكر أن فكرة "توثيق زواج عمرو دياب ودينا الشربيني"، كان من أكثر الأنباء التي ترددت مؤخرًا واعتبرها الجمهور سببًا في أزمتهما، كما أن صمت الثنائي وعدم تعليقهما حتى الآن سواء بالتأكيد أو النفي على ما يتم تداوله حول علاقتهما، هو أكثر ما يثير الجدل أيضًا، خاصة وأن الأزمة محل اهتمام جمهورهما.

دينا الشربيني وعمرو دياب حرصا على عدم حذف أي من صورهما على انستجرام، أو التفاعل مع تلك الأزمة بأي شكل من الأشكال، كذلك لم تلغ دينا الشربيني متابعة أي من أبناء الهضبة عبر انستجرام وهم عبدالله وكنزي وجانا ونور، إضافة إلى زينة عاشور وشيرين، الزوجتين السابقتين لعمرو دياب.

لكن دينا أثارت التساؤلات بسبب عدم حضورها مع عمرو دياب حفل زفاف صديقهما المنتج موسى عيسى الذي أقيم قبل حوالي 10 أيام، والذي يعد صديقًا مقربًا لها والهضبة؛ خاصة وأنها تعتبر تلك المرة الأولى التي لم يظهر فيها الثنائي في مناسبة اجتماعية مع أصدقائهما، رغم أن دينا كانت حريصة طوال الفترة الماضية على عدم تفويت أي مناسبة يظهر فيها الهضبة إلا وتكون من أول الحاضرين معه