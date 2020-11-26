نشر موقع "دوت الخليج" الاخباري، على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار المهمة في قسم الفن، نستعرض أهم ما جاء فيها من خلال التقرير الآتى:
علق الإعلامي شريف مدكور على قيام بعض الشباب بنشر صورهم بمواقع التواصل الاجتماعى دون إخفاء عورة أجسادهم كاملة.
تحتفل الفنانة رغدة بعيد ميلادها الـ 63 والتي قدمت العديد من الأعمال الفنية التى تعد علامة فى تاريخ السينما المصرية.
احتفلت الفنانة هنادي مهنا بعيد ميلاد زوجها الفنان أحمد خالد صالح خلال تواجدهما في دبي لقضاء شهر العسل.
تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة كوثر العسال التى قدمت العديد من الاعمال الفنية التى تظل محفورة فى وجدان المشاهد العربى وخاصة دورها فى مسلسل "لن اعيش فى جلباب ابى" مع نور الشريف.
وجه الفنان نبيل الحلفاوي، رسالة إلى مصابى الأهلى والزمالك بفيروس كورونا المستجد الذين تم إعلان إصابتهم من قبل "الكاف"؛ بعد إجراء المسحة الأخيرة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار الفن.. شريف مدكور: هو ليه في مجتمعنا عادي الراجل يبين عورته والست لأ؟.. وسر عدم زواج رغدة مرة أخرى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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