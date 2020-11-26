نجم The Voice Senior عبده ياغي: تجربتي بالبرنامج جددت شبابي وتوقعت الفوز لخبرتي الكبيرة.. وأهدي اللقب للبنان (حوار)

القاهرة - محمد ابراهيم - هو مطرب لبناني أصيل حباه الله بصوت عذب ويعتبر من جيل الفنانين الكبار والمتميزين بلبنان، انطلقت مسيرته من برنامج المواهب ستوديو الفن واستطاع أن يبرهن على قدراته وموهبته الكبيرة، وشارك مؤخرا في برنامج ذا فويس سينيور وخطف الأنظار بحضوره وصوته الجهور، ولذلك اختاره الجمهور وقاموا بالتصويت له للفوز بلقب الموسم الأول من البرنامج، حديثنا عن الفنان اللبناني عبده ياغي.

والتقى "دوت الخليج الفني" بالفنان عبده ياغي في حوار خاص تحدث معنا من خلاله عن تجربته في برنامج The voice senior، وعما إذا كان يتوقع فوزه باللقب.

في البداية.. صِف لنا تجربتك في برنامج ذا فويس سينيور؟

كانت تجربة جميلة ومتميزة، لأنها جددت شبابي وكان لدي هدف محدد ألا وهو تقديم صورة حلوة عن بلدي لبنان، لأن السياسيين تسببوا في إظهار لبنان بصورة سيئة وبه فساد، ولكن الحقيقة تختلف كليًا، لبنان بلد الفن والذوق والحضارة.

هل توقعت أن تفوز بلقب الموسم الأول من ذا فويس سينيور؟

كنت أعلم جيدا أن معي منافسين أقوياء في بلادهم، ولكن كان بداخلي شعور أنني سأكون الفائز، لأن عندي خبرة أكثر وأعرف جيدا قدرات صوتي، فأنا عبده ياغي ولدي طابعًا خاصًا بصوتي وبصمة معينة، عندي قرار وجواب ووضوح في الصوت ونطق اللفظ، وغيرها من الخبرات التي اكتسبتها خلال 47 عاما بالفن.

حدثنا عن التعاون مع الفنان ملحم زين خلال الكواليس؟

الفنان ملحم زين كان تعامله أكثر من رائع، واحترم عمري وخبرتي، فهو مثال جيد وصالح لكل أعضاء لجنة التحكيم وكان التعامل بيننا مثل الأخوة وليس عضو لجنة تحكيم ومتسابق ببرنامج.

بما أنك تألقت أيضًا في برنامج ستوديو الفن ولديك خبرة كبيرة جدًا.. هل هناك فرق بين برامج المواهب الحالية وبين ستوديو الفن؟

بالتأكيد كل شئ أصبح مختلف حاليًا عن أيام زمان، في زمننا كان الأبيض والأسود، ولكن اليوم بات يتوافر التقدم والتكنولوجيا والفضائيات والسوشيال ميديا، كلها عوامل ساهمت في تسهيل الأمور للمواهب.

بعد فوزك به بجدارة.. لمن تهدي لقب ذا فويس سينيور؟

أهدي فوزي باللقب لوطني، حتى أقول أن لبنان لايموت طالما يوجد فن وذوق وحياة، كما أهديه لكل الأجيال الجديدة بلبنان وبالدول العربية.

ما هي خطتك المقبلة بالفن؟

أنتوي تقديم مجموعة من الأعمال الجديدة، وبرنامج ذا فويس مقدم لي أغنية وأنا من جانبي لدي 5 أغنيات أخرى وأنتظر أن تتحسن الأمور والظروف الحالية وسأقوم بطرح أعمال تليق بوطني لبنان وبجمهوري الحبيب.