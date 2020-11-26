أحمد محارب يكشف لـ"دوت الخليج الفني" تفاصيل شخصيته في مسلسل "إسعاف يونس"

القاهرة - محمد ابراهيم - يُشارك الفنان أحمد محارب في مسلسل "إسعاف يونس" الذي يقوم ببطولته محمد أنور، سارة سلامة، محمد علي رزق، إيمان السيد، منة عرفة، هو من تأليف مصطفى عمر، فاروق هاشم، ورشة كتابة أحمد محارب، خليفة سمير، أحمد فوزي.

وأوضح أحمد محارب في تصريح خاص لـ"دوت الخليج الفني" أنه يُجسد خلال الأحداث دور شاب يُدعى "ماجيك" وهو صاحب محل ألعاب ترفيهية "بلايستيشن، اكسبوكس"، كما أنه صديق "يونس" الذي يُجسد دوره الفنان محمد أنور، ويسكن معه في نفس المنطقة، وأنه يقوم بتوريط يونس في العديد من المشاكل ولكن في إطار كوميدي، مُشيرًا إلى أنه تم ترشيحه للعمل في المسلسل عن طريق المخرج معتز التوني.

وأضاف أحمد محارب :"أنا واحد من ضمن المؤلفين، وبعد ما خلصنا كتابة المسلسل أستاذ معتز التوني رشحني لدور من الأبطال فطبعًا دي حاجة سعدتني جدًا، لإن أنا حابب كل الشخصيات لإن أنا اللي مألفها، كمان الشغل مع أستاذ معتز في الأعمال الكوميدية حاجة الواحد بيستناها من فترة لفترة، ودي مش أول مشاركة ليا معاه، لإني اشتغلت معاه في حاجات كتير قبل كده منها مسلسل "كابتن أنوش" و"ربع رومي".

وأكد أحمد محارب إلى أنهم انتهوا من تصوير الموسم الأول من المسلسل، وأنه سيتم عرضه قريبًا على منصة "Watch it" الإلكترونية، مُشيرًا إلى أن كواليس العمل كانت لطيفة وممتعة جدًا، كما أنه تجمعه علاقة صداقة قوية بينه وبين كل الأبطال المُشاركين في العمل.

وفي سياق آخر، يُشارك الفنان أحمد محارب في مسلسل "جمال الحريم" الذي تقوم ببطولته نور، دينا فؤاد، خالد سليم، رنا رئيس، فراس سعيد، علاء عرفة، أميرة العايدي، وهو من تأليف سوسن عامر، إخراج منال الصيفي.