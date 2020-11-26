دينا فؤاد تُحيي ذكرى وفاة الفنان الراحل عامر منيب

القاهرة - محمد ابراهيم - حرصت الفنانة دينا فؤاد على إحياء الذكرى السنوية التاسعة للفنان عامر منيب، الذي توفي عام 2011، بعد معاناة مع مرض السرطان، وذلك بكلمات مؤثرة ومليئة بالحب، من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت دينا فؤاد صورة للفنان الراحل عامر منيب، وعلقت عليها قائلة:"النهاردة الذكرى التاسعة لوفاة عامر، الله يرحمه ويحسن إليه، ومهما عدت السنين مبننساش الناس الطيبة الأصيلة، ربنا يرحمك".

وفي سياق آخر، تنتظر الفنانة دينا فؤاد حاليًا عرض مسلسل "جمال الحريم" الذي تُشارك فيه بجانب نور، خالد سليم، رنا رئيس، فراس سعيد، علاء عرفة، أميرة العايدي، وهو من تأليف سوسن عامر، إخراج منال الصيفي.