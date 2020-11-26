الليلة.. ريهام عبد الغفور ومصطفى درويش ضيفا برنامج "أسرار النجوم" مع إنجي علي

القاهرة - محمد ابراهيم - تستضيف الإعلامية إنجي علي، الليلة في برنامجها "أسرار النجوم"

أبطال حكاية "ربع قيراط"، الفنانة ريهام عبد الغفور والفنان مصطفى درويش، ويُذاع ذلك اللقاء في تمام الساعة السابعة مساءً عبر محطة "نجوم FM".

وكانت إنجي علي قد روجت لتلك الحلقة، من خلال حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، حيث نشرت صورة جمعت بينها وبين مصطفى درويش وريهام عبد الغفور، وعلقت عليها قائلة:"غدًا علي نجوم افام مع منى وأحمد أبو حجر" ربع قيراط"، النجمة الرائعة المتمكنة ريهام عبد الغفور والمتألق الجامد مصطفى درويش وحلقة خاصة جدًا".

وأضافت إنجي علي:"صحيح السينما والدراما المصرية رصدت كتير من المواضيع والحالات المشابهة، لكن ربع قيراط خلق حالة كبيرة من الجدل في البيت المصري وعلى السوشيال ميديا وبين الناس في الشارع، لدرجة أنه تصدر التريند لأكتر من مرة أو يمكن مع كل حلقة جديدة".

وحكاية "ربع قيراط" من تأليف أمين جمال، إخراج أحمد حسن، بطولة ريهام عبد الغفور، مصطفى درويش، نادية رشاد، محمد الصاوي، محمد على رزق، سناء يوسف، إبراهيم السمان، شاهيستا سعد، عصام السقا، رضوى جودة، محمد رضوان، محمد درويش، محمد الأحمدي، بسمة ماهر، رشا أمين، محمود يسرى عبد المنعم رياض أحمد عثمان.