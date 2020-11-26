بعد طرح بوستر مسلسلها "حلوة الدنيا سكر".. أحمد فهمي لهنا الزاهد: "دايمًا فخور بيكي"

القاهرة - محمد ابراهيم - حرص الفنان أحمد فهمي على تهنئة زوجته الفنانة الشابة هنا الزاهد، بعد طرح البوستر الرسمي، الخاص بمسلسلها الجديد "حلوة الدنيا سكر"، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشر أحمد فهمي صورة البوستر الرسمي الخاص بمسلسل "حلوة الدنيا سكر"، وعلق عليه قائلًا:"إن شاء الله هتكسري الدنيا يا حبيبتي، دايمًا فخور بيكي".

مسلسل "حلوة الدنيا سكر" مكون من 9 حكايات، وتظهر هنا في كل حكاية بشخصية مختلفة عن الأخرى، حيث أنها تُجسد شخصية طبيبة، وصحفية فيديو، وموظفة في بنك، ومُدربة حيوانات، وميكانيكي، ومذيعة راديو، وكاتبة وخبيرة علاقات، وممثلة.

والجدير أن آخر أعمال الفنان أحمد فهمي الدرامية مسلسل"رجالة البيت"، وهو من ﺗﺄﻟﻴﻒ أيمن وتار، إخراج أحمد الجندي، بطولة أكرم حسني، بيومي فؤاد، دينا محسن ويزو، لطفي لبيب، محمد جمعة.