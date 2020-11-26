نادر حمدي يحمس جمهوره لاغنيته الجديدة مع أحمد جمال

نشر الفنان نادر حمدي، صورة جديد له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر نادر في الصورة مع أحمد جمال وعلق قائلا: "اغنية جديدة ان شاء الله مع الفنان #أحمد_جمال #قريبًا".

وجاءت التعليقات على الصورة كالتالي:

- هتكسروا الدنيااا

- ايوووة بقي

- الشغل العالي

اقرأ أيضا:

أخويا و بلدياتي... أحمد جمال برفقة ماجد المصري أخويا و بلدياتي... أحمد جمال برفقة ماجد المصري يذكر أن أحمد جمال طرح مؤخرًا أغنية "من غير مجاملة"، من كلمات أمير طعيمة وألحان أحمد جمال وتوزيع محمد شفيق. كانت شركة "مزيكا" طرحت من قبل لـ أحمد جمال أغنية "قصاد عيونى" من كلمات أمير طعيمة وألحان مدين وتوزيع وميكس أحمد عبد السلام.

ويشارك نادر حمدي في الموسيقي التصويريه لمسلسل لؤلؤ وهو من تأليف «محمد مهران» وإخراج «محمد عبدالسلام»، ومن المقرر عرضه خلال فبراير المقبل، بعد تأخر البدء في تصوير المسلسل المكون من 40 حلقة حتى موسم الشتاء بسبب كورونا.

وتؤدي الفنانة «مي عمر» دور مطربة تبحث عن النجومية، وتظهر في المقطع أثناء تأديتها إحدى الأغنيات من كلمات وألحان «هيثم نبيل» على خشبة المسرح بصوت يبدو مذهلًا.

يذكر أن كان قد تكتم أحمد زاهر عن تفاصيل شخصيته في المسلسل وقال ضاحكا: أنا أجسد شخصية «طارق نصار» وهو رجل أعمال يمتلك سيارة فارهة صناعة ألمانية سوداء اللون وعلاقته بـ «لؤلؤ» الله أعلم بها.

شارك نادر حمدى مؤخرا فى توزيع عدد من الأغنيات الناجحة لنجوم مختلفين، أبرزهم عمرو دياب، كما وزع تترات عدد من المسلسلات منها خيانة عهد ولما كنا صغيرين.

و الجدير بالذكر ان أحمد جمال مواليد 2 أبريل 1988 هو مطرب مصرى ذاع صيته منذ اشتراكه في برنامج اكتشاف المواهب أراب آيدل على قناة ام بي سي 1 وحصوله على المركز الثاني.

تخرج من كلية الصيدلة، حاز على انتباه الملحنين مثل عمار الشريعي وهاني مهنا ومحمد الحلو.يحب أحمد الموسيقى العربية والغربية ولاسيّما الفلكلور المصري وموسيقى الهاوس . معظم أغانيه التي اطلقها كانت من تلحينه مثل " قسمة ونصيب " و" يفتح الله " والموالين الشهيرين الذي قام بأدائهما في برنامج آراب آيدول (مين هي مصر) و(لأنك عظيمة).

وواصل تقدمه في برنامج أراب آيدل واستطاع ان يلفت انتباه المشاهدين وأعضاء لجنة التحكيم لما لديه من صوت قوي وإحساس صادق حيث لإن بعض محبيه قالوا إن صوته يشبه الكمان لا يحتاج إلى موسيقى معه. استطاع الوصول للحلقة النهائية ببرنامج آراب آيدول وإستقبله الشارع المصرى بالهتافات.