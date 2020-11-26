عزت العلايلي يتنبأ من خلال "دوت الخليج" بنتيجة مباراة الأهلى والزمالك

كشف الفنان القدير عزت العلايلي، عن توقعاته بشأن مباراة الأهلى والزمالك التى من المقرر ان تجمع بينهما فى نهائى بطولة دورى ابطال افريقيا الجمعة المقبلة.



وقال عزت العلايلي فى تصريح لـ "دوت الخليج" : إنه يتمنى أن تخرج المباراة بشكل جيد، وتوقع فوز النادى الأهلى بهدفين مقابل لا شيء على نادي الزمالك".



ويعد الفنان عزت العلايلي من فناني مصر الكبار المتميزين الذين لهم دور بارز في صناعة السينما المصرية تمثيلا ومشاركة فنية مهمة، ومعروف عنه أنه يفضل التعاون الفني تحديدا في الافلام ذات المغزى القوي البناء المرتبط ارتباطا وثيقا بالاحداث الواقعية الوطنية، ومن ضمن وابرز هذه الاعمال، فيلم "الطريق الى إيلات الذي تناول حرب أكتوبر ويستحق أن يكون "نمبر وان" ضمن هذه النوعية من الأعمال.

وعن الفيلم، قال العلايلي، في تصريح لـ دوت الخليج: إن الفيلم أخذ مجهودا كبيرا في التصوير واستمر العمل فيه أكثر من شهر وفي تلك الفترة كل فريق العمل كان يتمتع بالحماس كما أن الأبطال الحقيقيين كانوا معانا دائما من أجل مساعدتنا والمخرجة إنعام محمد على كانت حريصة على أن يشعر المشاهد بأنه أمام الأحداث الحقيقية.



فيلم "الطريق إلى يلات" بطولة عزت العلايلي ونبيل الحلفاوي ومادلين طبر ومحمد عبد الجواد وهشام عبد الله ناصر سيف وعبد الله محمود هاني كمال ومحمد سعدو علاء مرسي وطارق النهري وفاروق عيطة وسليمان عيد وناهد رشدي وشيرين وجدي.



وعن فيلم اخر تحدث العلايلي وقال، إنه فيلم "تراب الماس" والذي يعد من أقرب الأعمال إلى قلبه، معربًا عن تمنياته بأن يكرر مثل هذه التجربة.



وأضاف: "سعدت بالتعامل مع المؤلف أحمد مراد أيضا الفنان آسر ياسين فنان موهوب ودقيق وحريص على الخروج بشكل جيد يليق بحجم العمل".



وتابع أن المخرج مروان حامد موهوب ولديه إحساس كبير، أيضًا لا أنسى أنهم وضعوا اسمي على التتر بشكل يليق بي.



"تراب الماس" فيلم من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد، وبطولة آسر ياسين ومنة شلبي وعزت العلايلي وماجد الكدواني وخالد الصاوي وشيرين رضا.



يذكر أن تم تكريم عزت العلايلي ، خلال حفل ختام مهرجان، الاسكندرية السينمائي.



وحضر حفل ختام مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر الأبيض المتوسط في دورته الـ 36 عدد من نجوم الفن منهم، الفنان عزت العلايلي، الفنانة كارول سماحة، الفنان صلاح عبد الله، المخرجة إيناس الدغيدي، الفنانة سلوي محمد علي، الفنان أحمد وفيق، الفنانة إلهام شاهين، المخرج عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية، خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة.