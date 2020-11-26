من أحدث ظهور لها.. شاهد.. هنادى مهنا فى شهر العسل بالمالديف

وعلقت هنادى مهنا على الصورة قائلة: "أسعد أعياد ميلاد سعيدة لزوجي وصديقي المفضل وابني الأول.. أتمنى أن تكون أيامك مليئة بالحب والسعادة والنجاح. بارك الله فيك بكل ما تتمناه بل وأكثر لأنك تستحق العالم.أحبك بكل ما لدي".
وحازت الصورة على إعجاب متابعيها وجاءت التعليقات كالآتي:
القمر، جميلة جدا، ربنا يحميكي ويحفظك
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يذكر أن الفنانة هنادى مهنى شاركت في مسلسل "خيانة عهد" بطولة يسرا، وحلا شيحة، وجومانا مراد، وعبير صبري، وخالد أنور، ومن إخراج سامح عبد العزيز، وتأليف أحمد عادل، وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد ومحمد أبو السعد.
والعمل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.
وتم تصويرها بطريقة "فيديو كليب" من حفل زفافها على الفنان أحمد خالد صالح يوم 6 نوفمبر الماضي.
أغنية هنادي مهنا "أول كلام" من كلمات محمد عاطف، والحان مدين، وتوزيع أحمد عادل، وإخراج أحمد راغب.
فيما ردت الفنانة هنادي مهنى على التصريحات الأخيرة التي أدلى بها والدها الموسيقار هاني مهنى حول عدم دعوته لمطربي المهرجانات لحفل زفاف ابنته هنادي على الفنان أحمد خالد صالح، وأنه لم يعرف سبب حضورهم الحفل.
ونشر حسن شاكوش مقطع فيديو عبر حسابه على "إنستجرام" لهنادي مهنى قالت فيه: "أنا اللي عزمت حسن شاكوش وعمر كمال وحمو بيكا لأنهم محبوبين جدا والناس كلها حافظة أغانيهم والناس كلها بتتبسط أما أغانيهم تشتغل وهما شرفونا ونورونا وفرحوا كل الناس اللي كانوا متواجدين في الفرح بدليل أن الناس كلها كانت مبسوطة وبابا فعلا مكنش يعرف إنهم جايين".
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