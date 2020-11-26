من أحدث ظهور لها.. شاهد.. هنادى مهنا فى شهر العسل بالمالديف

شاركت الفنانة هنادي مهنا جمهورها بصورة من أحدث ظهور لها، وذلك من خلال حسابها الخاص عبر موقع التواصل الاجتماعى وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت هنادى مهنا فى الصورة برفقة زوجها النجم أحمد خالد صالح، ابن الراحل خالد صالح، من شهر العسل الخاص بهما.

وعلقت هنادى مهنا على الصورة قائلة: "أسعد أعياد ميلاد سعيدة لزوجي وصديقي المفضل وابني الأول.. أتمنى أن تكون أيامك مليئة بالحب والسعادة والنجاح. بارك الله فيك بكل ما تتمناه بل وأكثر لأنك تستحق العالم.أحبك بكل ما لدي".

وحازت الصورة على إعجاب متابعيها وجاءت التعليقات كالآتي:

القمر، جميلة جدا، ربنا يحميكي ويحفظك



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يذكر أن الفنانة هنادى مهنى شاركت في مسلسل "خيانة عهد" بطولة يسرا، وحلا شيحة، وجومانا مراد، وعبير صبري، وخالد أنور، ومن إخراج سامح عبد ‏العزيز، وتأليف أحمد عادل، وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد ومحمد أبو السعد.

والعمل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وحققت أغنية "أول كلام" للفنانة هنادي مهنى أكثر من 17 ألف مشاهدة بعد ساعات قليلة من طرحها عبر "يوتيوب".

وتم تصويرها بطريقة "فيديو كليب" من حفل زفافها على الفنان أحمد خالد صالح يوم 6 نوفمبر الماضي.

أغنية هنادي مهنا "أول كلام" من كلمات محمد عاطف، والحان مدين، وتوزيع أحمد عادل، وإخراج أحمد راغب.