شاهد.. شريف مدكور يشيد بتصرف عمر كمال مع أبلة فاهيتا

نشر الإعلامى شريف مدكور، عبر حسابه الشخصي على منصة التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، منشورا قال فيه: "انا اتفرجت علي عمر كمال مع ابله فاهيتا صراحة الراجل في منتهي الذوق و الأدب و علي فكره صوته حلو قوي".

وذلك بعد استضافة أبلة فاهيتا للفنان الشعبى عمر كمال فى برنامجها.

وتفاعل عدد من متابعي شريف مدكور مع منشوره، وعلقوا كالتالى:

- انا شوفت له لقاء قبل كدا وعجبني شخص مهذب وصوت حلو قوي.

-صح يا شريف انا كمان سمعته في فرح من غير مزيكا صوته حلو.

-جدا وبيغنى بقاله كتير جدا بس الناس كانت بتقول بيقلد فؤاد اول ماغنى مهرجانات اشتهر.

-موهوب اكتر من اشكال كتير اتفرضت علينا عل ساحة وغلبان اوى وبيرد دايما بمنتهى الذوق والادب على اللى بينتقده.

يذكر أن طرح المطرب عمر كمال أغنيته الجديدة "فى قلبى مكان" عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

أغنية عمر كمال الجديدة لا تنتمي إلى نوعية أغانى المهرجانات التي اشتهر بها فى الفترة الأخيرة.

الأغنية من كلمات محمود عليان، ألحان خالد غريب، توزيع حسام سعيد، إخراج أحمد رأفت.

واحتفل عمر كمال، مؤخرا بأغنيته الجديدة "إنتي معلمة"، بعد احتلالها الترند رقم 2 على يوتيوب، ويعد مهرجان "أنتي معلمة" غناء كل من عمر كمال، وحمو بيكا، وتوزيع إسلام ساسو.