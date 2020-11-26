دانا حمدان تعبر عن سعادتها بترشيح فيلم لما بنتولد للأوسكار

نشرت الفنانة دانا حمدان عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة جديدة لها.

وظهرت دانا حمدان فى الصورة من كواليس تصوير فيلمها "لما بنتولد".

وعلقت دانا حمدان قائلة: "النهارده تأكد أهم خبر في حياتي، خبر عظيم.. تم اختيار فيلم "لما بنتولد" ليكون ترشيح مصر في مسابقة أوسكار أفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية. الحمد لله الحمد لله بجد فخورة إني من ضمن كاست الفيلم دا وباهني المخرج تامر غزت والمنتج معتز عبد الوهاب وكل زملائي الممثلين لحظة مهمة لينا كلنا في وقت وسنة صعبة جدا أكاد أكون فقدت الأمل فيها بس الحمد لله ربنا جبر بخاطري بالخبر دا وإن شاء الله اللي جاي أحسن وأحلى".

واعتمدت دانا حمدان فى إطلالتها على فستان تايجر وشعر انسيابى ومكياج صاخب.

اقرأ أيضا:

يُذكر أن أحدث أعمال دانا حمدان مسلسل "حواديت الشانزليزيه" الذي ينتمي لنوعية الأعمال الدرامية المطولة، وجسدت فيه دانا شخصية فتاة تدعى "زينات" تعمل مطربة فى "تياترو" بفترة الخمسينات التى تدور فيها موضوع المسلسل، الذي يتكون من 45 حلقة، وكتبه أيمن سليم ونهى سعيد، ومن إخراج مرقص عادل، فى أولى تجاربهما بعالم الدراما، ويتولى إنتاجه شركة "سينرجي".

ويشارك في بطولة العمل إلى جانب داليا مصطفي كل من إياد نصار، وإنجي المقدم، ومي سليم، وإدوارد، وأماني كمال، وعمر الشناوي، وفريدة سيف النصر، وآخرون، من تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل.