أشرف زكي: أنا زملكاوي ولكنى ضد التعصب

أعلن أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عن دعمه لنادي الزمالك في مباراته الأخيرة مع الأهلي، بدون تعصب.

ونشر أشرف زكي صورة للفريقين عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، وعلق على الصورة قائلا: "أنا زملكاوي ولكنى ضد التعصب لأن مصر أولا، أتمنى مباراة تليق بسمعة مصر".

يذكر أن نهائي البطولة المزمع إقامته على ملعب استاد القاهرة الذي تم إنشاؤه عام 1960 هو الأول في تاريخ كرة القدم الأفريقية الذي يجمع قطبي الكرة المصرية، أحد أكبر أندية القارة، مما يضيف المزيد من الإثارة إلى أهم بطولات الأندية الأفريقية.

يشار إلى أن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي باتشيكو يدرس الدفع بإسلام جابر في مركز الظهير الأيسر خلال مباراة الأهلي المقبلة في نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر لها يوم الجمعة المقبل.

ويعاني الزمالك من أزمة في مركز الظهير الأيسر خلال الفترة الحالية بسبب إصابة محمد عبد الشافي بكسر في الترقوة، قبل أن يخسر الفريق جهود عبد الله جمعة بسبب الإصابة بفيروس كورونا.