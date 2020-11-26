لهذا السبب.. نداء شرارة تسافر إلى لبنان

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلنت المطربة نداء شرارة، عن سفرها إلى دولة لبنان؛ وذلك لتسجيل أغاني ألبومها الجديد، المقرر طرحه خلال الأيام المقبلة عبر قناتها الشخصية على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

نشرت نداء شرارة صورة لها، ظهرت فيها وهي بداخل المطار، وبدت فيها وهي مرتدية تي شيرت باللون الأسود، يتسم بوجود أكمام طويلة حمراء، وبنطال جينز أزرق، وارتدت فيها طرحة باللون الأبيض، والتزمت أيضًا بالكمامة،وعلقت عليها قائلة :"صباح الورد والبرد والعودة إلى العمل، في طريقنا إلى لبنان إن شاء الله لتسجيل باقي اغنيات الألبوم الجديد، نهاركم سعيد حبايبي".

وفي سياق آخر، طرحت نداء شرارة مؤخرًا أغنية "شروط"، وهي من كلمات إيهاب غيث، وألحان محمود أنور، وتوزيع جان مارى رياتشي وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا.