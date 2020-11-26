إنجي علي تستضيف ريهام عبدالغفور فى أسرار النجوم.. اليوم

تستضيف الإعلاميه إنجي علي، الفنانة ريهام عبدالغفور والفنان الشاب مصطفى درويش فى برنامج أسرار النجوم اليوم الخميس على محطه وراديو نجوم FM 100.6.

ويتحدثون عن نجاحهم فى مسلسل حكايه ربع قراط وعن النجاح الكبير الذى حققه المسلسل وعن كواليس التصوير وتفاعل الجمهور مع شخصيتهم التى نالت نجاحًا كبيرًا.

حكاية "ربع قيراط" تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن، وبطولة ريهام عبد الغفور، مصطفى درويش، نادية رشاد، محمد الصاوي، محمد على رزق، سناء يوسف، إبراهيم السمان، شاهيستا سعد، عصام السقا، رضوى جودة، محمد رضوان، محمد درويش، محمد الأحمدي، بسمة ماهر، رشا أمين، محمود يسرى عبد المنعم رياض أحمد عثمان.

"ربع قيراط" هى الحكاية السابعة من مسلسل "إلا أنا" والتى تمت إضافتها مؤخرا.

يذكر أن نشرت الفنانة ريهام عبد الغفور صورة جديدة لها مع ابطال مسلسل إلا أنا حكاية ربع قيراط، وذلك عبر حسابها الرسمي "فيسبوك".

وعلقت ريهام علي الصورة قائلة :" النهارده آخر حلقة من مسلسل إلا أنا #ربع_قيراط.. مش عارفه أقول او اوصف قد ايه استمتعت في العمل ده استمتعت بالشغل مع كل فرد فيه اللي معظمهم قابلتهم لاول مره في العمل ده وبسرعه بقيت حاسة ان كل واحد فيهم فرد من اهلي"

و تابعت قائلة :" عايزه اشكرهم بجد علي كل تعبهم وتصديقهم حيفضل #ربع_قيراط من أهم واقرب الأعمال لقلبي "

وتناقش ريهام في الحكاية معاناة المرأة المطلقة في المجتمع المصرى، ومواجهتها للعديد من الأزمات في البيت والعمل والمجتمع ككل.

يشارك في بطولة حكاية "ربع قيراط "عدد كبير من النجوم إلى جانب ريهام عبد الغفور، منهم مصطفى درويش وإنعام سالوسة، وإبراهيم السمان، والحكاية من تأليف أمين جمال.

"ربع قيراط"، هي الحكاية السابعة من مسلسل "إلا أنا"، الذي عُرض منه 6 حكايات حتى الآن، هي "بنات موسى"، و"سنين وعدت" و"أمل حياتي" و"أمر شخصي" و"ضي القمر" و"لازم أعيش".

يذكر أن وجهت الفنانة ريهام عبدالغفور رسالة مؤثرة إلى الفنانة حنان مطاوع من خلال منشورها عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقالت ريهام عبد الغفور من خلال منشورها :"ثقتي في إنسانية وضمير حنان مطاوع، تكاد تكون أكبر من ثقتي في إنسانيتي وضميري أنا شخصيًا"

وتربط علاقة صداقة قوية بين النجمتين حنان مطاوع نجلة الفنان الكبير كرم مطاوع وسهير المرشدي، وريهام عبدالغفور، نجلة الفنان الكبير أشرف عبدالغفور، وتحرص كلاهما على دعم بعضهن البعض، خلال لقاءاتهما التليفزيونية والصحفية

من ناحية اخرى احتفلت الفنانة ريهام عبد الغفور باقتراب انتهاء مسلسل إلا أنا #ربع_قيراط عبر حسابيها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

ونشرت ريهام عبد الغفور مجموعه من الصور من كواليس تصوير المسلسل برفقة فريق عمل المسلسل ، وعلقت علي الصور قائلة : " النهاردة اخر حلقة من مسلسل إلا أنا #ربع_قيراط.. مش عارفه اقول او اوصف قد ايه استمتعت في العمل ده استمتعت بالشغل مع كل فرد فيه اللي معظمهم قابلتهم لاول مره في العمل ده وبسرعه بقيت حاسه ان كل واحد فيهم فرد من اهلي???????? عايزه اشكرهم بجد علي كل تعبهم وتصديقهم حيفضل #ربع_قيراط من أهم واقرب الأعمال لقلبي".

وتناقش ريهام في الحكاية معاناة المرأة المطلقة في المجتمع المصرى، ومواجهتها للعديد من الأزمات في البيت والعمل والمجتمع ككل.